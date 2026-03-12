Iz Japana doselila u Hrvatsku i to zbog Cro Copa: 'Jedno bismo trebali naučiti od vas'

Naomi Loring (40) je iz dalekog Japana u Hrvatsku došla zbog niza neočekivanih životnih okolnosti, ali i dugogodišnje želje da upozna našu zemlju. Digitalna nomatkinja danas živi u Zagrebu i ističe da se u Hrvatskoj osjeća sigurno i dobrodošlo. Njezin put iz Tokija uključivao je promjenu karijere, putovanja kroz brojne zemlje i sudbonosni susret na Balkanu. Upravo su putovanja, jedan poznati hrvatski sportaš, ali i znatiželja prema maloj mediteranskoj zemlji, naposljetku doveli Naomi u Hrvatsku.

Bračni par danas živi u Zagrebu u unajmljenom stanu gdje Naomi radi na daljinu i mentorira Japanke koje žele postati digitalne nomatkinje. Zimi se druže s prijateljima, odlaze na događanja ili na adventske sajmove, dok ljeti uživaju uz rijeke ili more te posjećuju razne manifestacije na otvorenom.

Naomi Loring otkriva za Net.hr što ju je privuklo Hrvatskoj, kako su je primili Hrvati, zašto se vjenčala baš u Dubrovniku, ali i što je presudilo da ona i suprug izaberu Zagreb kao grad u kojem će se skrasiti.

Foto: Pola Križevac

Bila joj je potrebna promjena

Prije dolaska u Europu, Naomi je radila u Tokiju u korporaciji, ali je osjećala da joj posao ne dopušta fleksibilnost koju je željela.

"U Japanu sam radila kao osobna asistentica i voditeljica ureda u stranoj tvrtki u Tokiju. Taj sam posao napustila 2019. godine, neposredno prije pandemije. U to vrijeme je rad na daljinu za moju poziciju u Japanu bio prava rijetkost. Iako sam željela nastaviti raditi na daljinu, moj nadređeni to nije odobrio", započinje Naomi.

Pandemija joj je zatim donijela neočekivane promjene, ali i nove prilike. "Uštedjela sam novac i odlučila otputovati u zemlje koje su me zanimale, gdje sam odrađivala neplaćena stažiranja. Kada je započela pandemija, vratila sam se u Japan i počela raditi kao freelancerica. Kako je rad na daljinu postupno postao sve rašireniji, uključila sam se u online projekte koji povezuju Japan s drugim državama, uključujući i prevoditeljske poslove. Na neki način, pandemija mi je u tom smislu donijela i pozitivne promjene", dodaje.

Tijekom tog razdoblja Naomi je doživjela i osobnu tragediju, ali i životni preokret. Za vrijeme COVID-a udomila je psa i gotovo tri godine provela s njim. "Pred sam kraj pandemije iznenada je uginuo, što me duboko pogodilo. Nakon nekoliko mjeseci shvatila sam da ne želim da njegova smrt bude uzaludna. Promijenila sam način razmišljanja i odlučila to shvatiti kao svojevrsni dar od njega te sam se posvetila životu digitalnog nomada – putovati u zemlje koje volim, raditi s prijenosnog računala i živjeti život bez financijskih ili profesionalnih ograničenja", kaže.

Mirko Filipović je zainteresirao za Hrvatsku

Prije tri godine napustila je Japan sa samo jednim koferom, a putovanja su je odvela do ljubavi. Nakon što je posjetila New York, Kanadu, Indiju, Tursku, Oman i Grčku, u Albaniji je upoznala sadašnjeg supruga Amerikanca. Zajedno su zatim posjetili 15 zemalja i zaključili da je Hrvatska najljepša i najugodnija za život.

Hrvatsku je oduvijek željela posjetiti, a dio fascinacije prema našoj zemlji došao je i od praćenja nastupa poznatog hrvatskog sportaša, Cro Copa: "Hrvatski K-1 borac Mirko Filipović vrlo je poznat u Japanu i gledanje njegovih borbi pobudio je u meni interes za Hrvatsku. Također sam često viđala fotografije gradova s narančastim krovovima i željela sam ih vidjeti uživo. U Japanu se često spominje i da je animirani film Kiki’s Delivery Service studija Studio Ghibli djelomično inspiriran Dubrovnikom pa se Hrvatska ondje doživljava kao iznimno lijepa zemlja no zbog velike udaljenosti tek rijetki Japanci imaju priliku posjetiti je."

Japanka Naomi se vjenčala u Dubrovniku, a sada živi sa suprugom u Zagrebu Foto: Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva Naomi Loring Privatna arhiva

Vjenčanje u Dubrovniku

Naomi je partner zaprosio u Gibraltaru tijekom zajedničkih putovanja, a ističe i da je odmah imala osjećaj da bi se trebali vjenčati u Italiji ili u Hrvatskoj.

"Iako do tada još nismo posjetili Hrvatsku, zemlja mi se činila posebnom. Dok smo tražili lokacije na internetu, Dubrovnik – s plavim morem, narančastim krovovima i povijesnom starom gradskom jezgrom – je djelovao savršeno. Razmatrali smo Split i Pulu, no Dubrovnik nam je bio najprivlačniji. Suprug je bio posebno oduševljen jer je veliki obožavatelj serije Game of Thrones, koja se dijelom snimala upravo ondje", napominje.

"Moja je obitelj bez oklijevanja došla na vjenčanje u Hrvatsku. Neki prijatelji već su posjetili zemlju, a mnogima najčešće preporučujem Istru. Nisam čula da je netko imao negativno iskustvo u Hrvatskoj", priča Naomi, koja je dosad posjetila Pulu, Rovinj, Opatiju, Split i Zagreb, kao i jedan renesansni festival u okolici Zagreba na koji su je odveli prijatelji.

Foto: Pola Križevac

Preseljenje u Zagreb

Naomi ističe kako je sa suprugom na početku razmišljala o životu na obali jer oboje vole more i mediteransku klimu, no Zagreb im se učinio boljim izborom zbog raznih događanje tijekom cijele godine. "Grad nije previše preplavljen turistima kao neka druga mjesta, a i zimi nudi bogat društveni život, kao što je recimo Advent u Zagrebu. Javni prijevoz je praktičan, osobito tramvaji, a svakodnevno mogu kupiti svježu hranu na tržnici. Za mene Zagreb nije ni prevelik ni premalen – riječ je o vrlo ugodnom gradu za život."

Bračni par živi u središtu grada i kažu da im je najam u usporedbi s centrom Tokija jeftiniji: "U Tokiju su stanovi često vrlo mali, a namješteni stanovi znatno skuplji. Početni troškovi također su visoki zbog pologa i drugih naknada."

"Ceste su uredne i održavane, gradovi sigurni, a internetska veza stabilna. U usporedbi s nekim drugim balkanskim zemljama kvaliteta života je ovdje znatno viša. Iako su neke zemlje, poput Indije ili Albanije, jeftinije, nismo željeli odustati od razine kvalitete na koju smo navikli. Hrvatska nam upravo to pruža. Priroda i gradovi su prekrasni. Hrvatska vina su kvalitetna i dostupna po pristupačnim cijenama, dok je infrastruktura, od interneta do vode i električne energije, iznimno pouzdana", kaže Naomi.

Što se tiče hrane i pića, Japanka je već dosta toga isprobala, a kada se radi o cijenama, naglašava kako je svježa hrana na tržnicama u Zagrebu često povoljnija, dok je riba u Japanu obično jeftinija. "Diljem obale jela sam crni rižot, rožatu i tartufe. U Zagrebu rado jedem štrukle, deserte od kestena i palačinke. Volim i hrvatska vina, ali i rakiju."

Srdačnost Hrvata i razlike s Japancima

Svakom strancu jako je važno kako će ih lokalci prihvatiti, a Naomi tvrdi da su Hrvati vrlo ljubazni i uvijek spremni pomoći. "Mnogi govore engleski, što uvelike olakšava svakodnevni život. Posebno lijepe uspomene vežu me uz Istru, gdje su nas lokalni stanovnici srdačno dočekali", priča ova digitalna nomatkinja.

Primijetila je i određene sličnosti između Japanaca i Hrvata, a one se ponajviše odnose na način razmišljanja: "Jednom smo na tržnici u Zagrebu upoznali starije ljude koji nisu govorili engleski. Kada smo kušali rakiju, ponudili su nas s još nekoliko čašica, a mi smo s njima zauzvrat podijelili sir koji smo kupili na tržnici. Čak i bez mnogo razmijenjenih riječi osjećali smo se dobrodošlo. Postoje i određene sličnosti u tradicionalnim obiteljskim ulogama, ali i mnoge razlike. U Japanu je korisnička usluga vrlo formalna i profesionalna, dok u Hrvatskoj ponekad djeluje opuštenije. Ipak, moje je sveukupno iskustvo vrlo pozitivno. Japan je poznat po točnosti, strogoj radnoj kulturi i formalnoj komunikaciji. U Hrvatskoj je društveni život opušteniji, a ispijanje kave ima snažnu društvenu dimenziju."

"Japanski pristup profesionalnosti u uslužnim djelatnostima mogao bi poslužiti kao primjer Hrvatima, dok bi Japanci mogli naučiti živjeti opuštenije, usporiti tempo i više cijeniti povijesnu arhitekturu i tradiciju", zaključuje Naomi.

