Bračni par iz Nizozemske doselio u Bale: 'Dobrodošlica je nadmašila sva naša očekivanja'

Tessa Kuiten – Van den Berg (38) se iz Nizozemske preselila u Hrvatsku sa suprugom Bjornom (39) i njihova dva psa Greetje i Teuntje. Prije dolaska u Istru radila je u sektoru nekretnina, gdje je bila angažirana u području razvoja i upravljanja projektima.

Godinama su posjećivali Hrvatsku i osjećali se kao doma pa je odluka o preseljenju došla prirodno. Trenutačno žive u malom istarskom mjestu Bale kod Rovinja, ali u svibnju ove godine planiraju se preseliti u Pomer, koji se nalazi samo 8 kilometara od Pule.

Ovaj bračni par je sada fokusiran na realizaciju vlastitog poduzetničkog projekta u Hrvatskoj, koji objedinjuje rješavanje stambenog pitanja i uređenja apartmana za najam. Iako su trenutačno nezaposleni, njihova svakodnevica obilježena je razradom poslovnog koncepta, administrativnim pripremama i organizacijom budućeg života na hrvatskoj obali.

Nizozemka Tessa je za Net.hr ispričala zašto su izabrali život u Istri, kako su se snašli, kako su im se svidjeli Istrani te koji su im planovi za budućnost.

Foto: Privatna Arhiva

Novi život u Istri i kupnja kuće

Supružnici su posljednjih deset godina dolazili u Hrvatsku i to nekoliko puta godišnje, a prije tri godine su se ovdje i vjenčali. "Svaki put smo se osjećali kao da dolazimo kući pa smo pomislili zašto ne bismo živjeli ovdje ako se tako dobro osjećamo", započinje Tessa.

Prije godinu dana odlučili su da se žele preseliti u Hrvatsku. Nekoliko tjedana su se vozili diljem zemlje i istraživali gotovo svaki grad i selo kako bi shvatili u kojem mjestu žele živjeti. Kažu da su posjetili cijelu hrvatsku obalu, od Poreča do Dubrovnika. Bračni par je trenutačno u najmu u mjestu Bale, a u Pomeru su kupili kuću.

"Kad smo došli u Bale, odmah smo znali da je to mjesto u kojem želimo biti prvih nekoliko mjeseci. Nakon što smo se preselili u Bale, pogledali smo otprilike 50 kuća. Lokacija nam je bila vrlo važna. Kada smo vidjeli ovu kuću u Pomeru, među maslinama, samo 600 metara od mora, znali smo da je to upravo ono što smo tražili. Ima veliko zemljište, volimo biti vani i provoditi vrijeme sa psima, a kuća ima i nekoliko stabala limuna i naranči. Mogu imati vlastiti vrt, a budući da kuća nudi mogućnost izgradnje pet apartmana, možemo raditi i živjeti na istoj lokaciji", dodaje.

Tessa priznaje da su zadovoljni kvalitetom života u Istri, iako su iznenađeni koliko su namirnice skupe u usporedbi s prosječnim primanjima.

"Najam kuće može biti povoljniji, ali kada vidite u kakvom su stanju neke nekretnine, teško ih je nazvati useljivima. S druge strane, kuće koje su uređene i spremne za život često nisu ništa jeftinije nego u Nizozemskoj. Neke nekretnine na prodaju su ovdje čak skuplje od kuća u Amsterdamu pa imam dojam da je tržište trenutačno prilično nerealno. Što se tiče cijena namirnica, iznenadila sam se – pojedini proizvodi u supermarketima skuplji su nego u Nizozemskoj. I restorani drže visoke cijene, dok o trgovinama ne mogu puno reći jer ih još nisam obišla u većoj mjeri", navodi.

Osim izazova s cijenama i nekretninama, život u novoj sredini donio im je i niz neočekivanih situacija. Neke od njih danas rado prepričavaju kao simpatične uspomene s početka svoje istarske priče.

"Jedna od smiješnih stvari bila je što smo se preselili na Jadransku obalu, a onda je pao snijeg! Rekli su nam da je prošlo više od 12 godina otkako su u Istri imali snijeg pa nas je to prilično iznenadilo", kaže.

Foto: Privatna Arhiva

Dobrodošlica Istrana

Prvi dani u Hrvatskoj protekli su im u znaku tople dobrodošlice. Tessa ističe kako su Hrvati, a posebno Istrani, vrlo gostoljubivi i spremni pomoći.

"Dobrodošlica koju smo ovdje doživjeli nadmašila je sva naša očekivanja. Nizozemci i Hrvati su donekle slični po svojoj izravnosti, no razina gostoljubivosti i ljubaznosti koju smo osjetili u Hrvatskoj je nešto što bi Nizozemci trebali naučiti", iskreno priznaje.

Otkad su u Istri, Tessa i Bjorn su najveći dio vremena provodili tražeći savršenu kuću, dok sada imaju više vremena za ostale aktivnosti.

"Puno šetamo sa psima i provodimo dosta vremena u učenju hrvatskog jezika. Počeli smo online preko Berlitza, a sada nas prijatelj iz Rovinja podučava tjedno. Budući da učimo jezik, barem pokušavamo, primijetili smo da svi to jako cijene. Istrani su spremni pomoći svima i jako su otvoreni. Primjerice, u restoranu u Fažani smo upoznali jednu gospođu, raspričali smo se s njom o našim avanturama i psima, dala nam je savjete o nekoliko stvari, a nakon razgovora je rekla: 'Sada ste moji prijatelji i ako ikad budete trebali pomoć, možete mi se obratiti!' Također bih dodala da su nas stanovnici mjesta Bale toplo dočekali. Pozivali su nas na obiteljske večere za Božić i rođendane, i stvarno te učine dijelom svoje obitelji, što je vrlo posebno", napominje.

Tessa ističe da prijatelje i članove obitelji redovito pozivaju da posjete Hrvatsku, štoviše, kaže da ih zovu gotovo svaki tjedan, i Nizozemci se odazivaju na pozive.

Foto: Privatna Arhiva

Hrvatska kuhinja i tradicija ispijanja kave

Hrvatska kuhinja i lokalna pića također su ih potpuno osvojili, od tradicionalnih jela do vrhunskih vina i ulja. "Volim sarmu, ali i pljukance, naravno. Ne smijem zaboraviti navesti niti nevjerojatno maslinovo ulje. Što se pića tiče, još uvijek tražim dobru Malvaziju, ali posjetili smo jednu vinariju i mogu reći da su im crna i pjenušava vina fantastična. Nisam baš najbolja kuharica, ali 'istarski tanjur' (sir i pršut) mogu pripremiti", govori Tessa uz smijeh.

Njihova rutina promijenila se u odnosu na Nizozemsku, osobito kad je riječ o obrocima, stoga Tessa tvrdi: "Moramo se priviknuti na drukčiji ritam obroka. U Nizozemskoj doručkujemo i ručamo oko 12 sati, a večeramo oko 18 sati i tada je to glavni obrok. U Hrvatskoj je drukčije i još se navikavamo na novi način života."

Foto: Privatna Arhiva

Svaki stranac koji posjeti Hrvatsku ili se doseli ovdje, ima priliku doživjeti i iskusiti jednu posebnu tradiciju Hrvata, a radi se o dugom ispijanju kave i usporenim tempom života, što se ovim Nizozemcima jako svidjelo.

"Obožavam ih. Nema žurbe i to je jedan od razloga zašto smo došli ovdje. To je nešto što Nizozemci mogu naučiti - kako usporiti", zaključuje Tessa.

