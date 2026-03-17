Glazbena urna je hit dana! 'Ako održavate mrtve sretnima, možda vas neće progoniti'

SOUNDTRACK ZA SMRT /

U sarkastičnom i pomalo morbidnom promotivnom videu objašnjavaju kako je najgori dio smrti što više ne možete slušati glazbu i da duhovi ne vole tišinu. Zato je tu soundtrack za zagrobni život.

Urnu je osmislio Spotify i tvrtka Liquid Death, a playlista je personalizirana, pa Spotify već sada Amerikance ispituje: 'koja je tvoja vječna vibra'? Trenutno se urna može kupiti samo u Americi za 495 dolara, a prodaje ih se samo 150.

"Koji je najgori dio smrti? Ne možete slušati glazbu. Sada možete vječno uživati u svojim najdražim pjesmama. Istraživanja pokazuju ako održavate mrtve sretnima, manja je vjerojatnost da će vas progoniti. Pokazalo se da glazba smanjuje proganjanje za 47%. Zato im dajte što žele", stoji u promo videu za Urnu.