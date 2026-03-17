Dok Šuta čeka konzervatore, referenduma o Poljudu nema! Oporba: 'Sve drugo je bacanje novca'

JE LI KONSTRUKCIJA STABILNA?

Dok se ne utvrdi je li konstrukcija Poljuda stabilna konzervatori ne mogu dati svoje mišljenje. Riječ je, ipak, o zaštićenom kulturnom dobru. Zato se danas na Gradskom vijeću Splita nije raspravljalo o referendumu. Oporba gradonačelnika Šutu proziva za aljkavost.

"Nakon konzultacija s Ministarstvom kulture i stručnim službama dok se prethodno pitanje ne riješi, a tiče se samih konzervatora isto ne možemo zakonski staviti na proceduru i kad se ispune svi uvjeti ići će u proceduru", kazao je gradonačelnik Splita.

Za oporbu dileme nema. Sudbina Poljuda, kažu, nije pitanje za referendum. „Ovo još jednom pokazuje aljkavost gradonačelnika Šuta, prvo je najavljivao referendum, dizao tenzije, a nije ni provjerio je li to uopće zakonito postaviti kao pitanje na referendumu, vjerojatno je dobio packu s više razine", kazala je splitska gradska vijećnica Marijana Puljak.

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić (Direkt) je za obnovu Poljuda. "Ja sam za to da se Poljud obnovi, takav kakav je, i da na njemu Hajduk igra. Sve drugo je bacanje novca i ništa više."

Studija koja predlaže rušenje i gradnju novog stadiona vjećnike HGS-a ne zabrinjava. Ali cijena itekako. Procjena je da će koštati oko 316 milijuna eura iz gradskog i državnog proračuna. Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.