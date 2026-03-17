'Privatni Mossad' ordinirao i u Zagrebu? Bivši djelatnik SOA-e: 'Sve je prošlo ispod radara'

Pravi politički potres u Sloveniji izazvalo je medijsko otkriće da je vladine dužnosnike špijunirao takozvani 'privatni Mossad'. Uoči ovotjednih parlamentarnih izbora jedan avion digao je na noge Sloveniju. Bio je to privatni mlažnjak koji je s gostima iz Izraela nekoliko puta slijetao u Sloveniju.

"22. prosinca taj je zrakoplov sletio u Ljubljanu, vidi se iz dnevnika, u 10:30. U njemu su bila četiri putnika koji su zatim otišli u Ljubljanu. Odvezli su se na adresu Trstenjakova ulica 8, gdje se nalazi sjedište stranke SDS. Ispred vile ih je osobno dočekao Janez Janša", kazao je istraživački novinar Borut Mekina.

Janšin gost tvrdi tjednik Mladina bio je Dan Zorella, bivši izraelski obavještajac, jedan od osnivača privatne špijunske tvrtke Black Cube tzv. privatnog Mossada.

Kompaniju se povezuje s raznim kompromitacijskim kampanjama i uplitanjem u izborne procese. Prije desetak dana pojavila se stranica s domenom 'antikorupcija' na kojoj su objavljene montirane izjave bliskih suradnika premijera Roberta Goloba, među njima i bivše ministrice pravosuđa.

Izvučene su izjave u kojima se govori o Golobovu utjecaju na državne kompanije i to samo 10 dana prije parlamentarnih izbora.

Golob: Najveći skandal kojem smo svjedočili

Na TV sučeljavanju s Janšom slovenski premijer Golob je kazao: "Nažalost, ovo je najveći skandal kojem smo svjedočili u Sloveniji od osamostaljenja. Telefon mi cijeli dan zvoni i znate koja se riječ stalno ponavlja u tim porukama? Jedna jedina: veleizdaja!"

Janša mu odgovara: "Nismo se sastali ni s kakvim agentima. Ne, ne, ne, ali mogu mirno reći da poznajem nekoga među onima koji su ovdje spomenuti."

Black Cube, povezuje se s kompromitiranjem žena koje su optužile seksualnog predatora Harveyja Weinsteina, pokušajem diskreditacije glavne europske tužiteljice Laure Kövesi, a tom prilikom u Rumunjskoj su uhićena i dvojica njihovih djelatnika. Spominjali su se i u kontekstu izbora u Mađarskoj.

Bivši djelatnik SOA-e Bruno Pavić za RTL Danas tvrdi kako ovakvi angažmani nisu rijetkost među bivšim obavještajcima. "Imaju vrlo agresivne metode koje su razvili bivši pripadnici obavještajnih službi. Nije rijetkost da osnivaju privatne tvrtke, a ono što rade često graniči i s moralnošću i sa zakonima."

Snimka iz zagrebačkog hotela

Među objavljenim materijalima je i snimka ručka s energetskim menadžerom Dejanom Paravanom. Snimljen je u jednom zagrebačkom hotelu. Upućeni tvrde da 'Black Cube' na Balkanu ima mrežu suradnika, uključujući i Hrvatsku.

"Ako to SOVA ili SOA saznaju, obično stupaju u kontakt s takvim tvrtkama i daju im do znanja da su upoznati s njihovim aktivnostima te ih pokušavaju odmaknuti s našeg područja. Međutim, izgleda je ovo išlo ispod radara", tvrdi Pavić.

Podaci s aplikacija za praćenje letova pokazuju da je avion kojim je vrh 'Black Cubea' letio u Ljubljanu posljednji put sletio i u Zadar – 2024. godine.

Ima li tvrtka ikakvih aktivnosti u Hrvatskoj pitali smo i SOA-u, no odgovora zasad nema. Iz Slovenske obavještajne agencije SOVA neslužbeno su potvrdili dolazak Black Cubea u Sloveniju, ali i da sastanak nisu nadzirali.