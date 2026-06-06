Imate ove društvene igre kod kuće? Posjedujte prave dragulje, neke dosežu cijenu novih auta

U doba kada digitalni svjetovi dominiraju našom svakodnevicom, a upravo na Međunarodni dan društvenih igara, idealno je vrijeme da se prisjetimo njihove jednostavne čarolije.

Ipak, posljednjih godina svjedočimo tihom preporodu, povratku za stol gdje kockice, figurice i kartice ponovno spajaju generacije. No, prije nego što s nostalgijom odbacite staru, prašnjavu kutiju s bakinog tavana, zastanite.

Među tim zaboravljenim blagom možda se krije komad povijesti čija vrijednost danas doseže cijenu novog automobila, a za najrjeđe primjerke kolekcionari su spremni izdvojiti pravo bogatstvo.

Monopoly: Više od igre, investicija

Kad je riječ o vrijednim društvenim igrama, Monopoly je neizbježna prva asocijacija. Iako se milijuni primjeraka nalaze u domovima diljem svijeta, samo rijetki vrijede pravo bogatstvo.

Apsolutni sveti gral među njima je originalna, ručno crtana okrugla verzija koju je Charles Darrow izradio 1933. godine. Taj je unikatni set na aukciji 2011. godine prodan za nevjerojatnih 146.500 dolara (oko 125.924,07 eura).

Ipak, čak i ako ne posjedujete taj povijesni artefakt, starija izdanja mogu biti iznimno vrijedna. Kolekcionari posebno cijene setove tvrtke Parker Brothers iz 1960-ih.

Njihova vrijednost leži u detaljima: drvenim kućicama i hotelima umjesto današnjih plastičnih, debljem kartonskom novcu prigušenih boja te ploči s platnenom teksturom.

Kutija s bijelim obrubom i klasičnom ilustracijom lika Rich Uncle Pennybagsa siguran je znak da u rukama držite potencijalno vrijedan primjerak.

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Vintage dragulji: Od Elvisa do Jamesa Bonda

Vrijednost starih igara često je vezana uz popularnu kulturu i ograničenu dostupnost. Jedan od takvih primjera je "The Elvis Presley Game" iz 1957. godine. Zbog iznimno male naklade, danas je gotovo nemoguće pronaći kompletan i očuvan primjerak.

Manje od desetak takvih setova poznato je u svijetu, pa ne čudi da cijene dosežu i do 2.150 dolara (oko 1.848,03 eura), čak i za primjerke s manjim oštećenjima. Slična je priča i s igrom "James Bond '007 Underwater Battle" iz 1960-ih, izdanom povodom filma "Thunderball". Igra nije postigla komercijalni uspjeh, što je rezultiralo malim brojem proizvedenih komada.

Problem je bio i u mnoštvu sitnih dijelova, poput figurica ronilaca i opreme, koje su djeca često gubila. Danas je kompletan set prava rijetkost, a na aukcijama postiže cijenu i do 1.800 dolara (oko 1.547,19 eura).

Revolucija 80-ih: Mračni toranj i Vatreni otok

Osamdesete godine prošlog stoljeća donijele su tehnološku revoluciju i u svijet društvenih igara. "Dark Tower" iz 1981. bila je igra ispred svog vremena. U središtu ploče nalazio se titularni toranj s malenim računalom koje je upravljalo igrom, reproduciralo zvukove i pamtilo napredak igrača.

Ta, za ono doba revolucionarna tehnologija, danas je njezina najveća mana i prednost. Pronaći primjerak s ispravnom elektroničkom komponentom gotovo je nemoguće, što očuvanim i funkcionalnim setovima diže cijenu i do 1.000 dolara (oko 859,55 eura).

Još jedan klasik iz tog razdoblja je "Fireball Island", igra s velikom trodimenzionalnom pločom u obliku otoka. Igrači su morali izbjeći vatrene kugle koje su se kotrljale niz vulkan. Originalna verzija iz 1986. i danas je tražena roba, a cijene za kompletne setove na internetskim aukcijama lako premašuju 300 dolara (oko 257, 86 eura).

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Nova era kolekcionarstva: Kickstarter i divovska izdanja

Tržište skupih igara nije rezervirano samo za vintage raritete. Moderna "hobby" scena, potaknuta platformama za grupno financiranje poput Kickstartera, stvorila je novu klasu kolekcionarskih predmeta.

Apsolutni fenomen je "Kingdom Death: Monster", igra poznata po svojim detaljnim minijaturama i brutalnoj težini. Osnovna igra danas košta 400 dolara (oko 343, 82 eura), no prava vrijednost leži u bezbrojnim ekspanzijama. Kolekcionari koji žele posjedovati sav sadržaj moraju biti spremni izdvojiti više od 3.000 dolara (oko 2.578, 65 eura).

Uz ovakve "sve u jedan" pakete, razvio se i trend luksuznih, predimenzioniranih izdanja poznatih igara. Primjerice, "Azul Giant Edition" povećava komponente originala za 200 posto i dolazi u posebnom kovčegu.

Proizveden u iznimno ograničenoj seriji po cijeni od 300 dolara (oko 257,86 eura), danas se na sekundarnom tržištu prodaje za više od 650 dolara (oko 558,71 eura), dokazujući da postoje brojne ekstravagantne i skupe društvene igre za one najzahtjevnije.