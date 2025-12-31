Ako za doček imate kućni party, ove igre morate isprobati: Smijeh do suza je garantiran

Doček Nove godine često se svodi na dobru hranu, piće i glazbu, no uz nekoliko kreativnih igara najduža noć u godini može postati uistinu nezaboravna.

Bilo da ste u velikom društvu ili s nekoliko najbližih prijatelja, društvene igre idealan su način za podizanje atmosfere, razbijanje leda i stvaranje uspomena koje će se dugo prepričavati. Umjesto da čekanje ponoći prođe u tihom iščekivanju, pretvorite ga u urnebesnu zabavu.

Donosimo deset ideja za igre koje ne zahtijevaju gotovo nikakvu pripremu, a jamče smijeh i dobru energiju sve do jutarnjih sati. Od klasičnih pogađanja do aktivnih izazova, na ovom popisu svatko će pronaći nešto za sebe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dva rješenja i jedna laž

Ovo je novogodišnja verzija popularne igre upoznavanja "Dvije istine i jedna laž". Svaki gost redom mora podijeliti tri svoje novogodišnje odluke, od kojih su dvije stvarne, a jedna potpuno izmišljena. Ostali igrači zatim pogađaju koja je odluka lažna.

Igra je sjajan način da saznate više o željama i planovima svojih prijatelja za nadolazeću godinu, a često otkriva i njihovu duhovitu i maštovitu stranu.

Pripremite se na iznenađujuća priznanja i salvu smijeha dok pokušavate prozreti tko doista planira naučiti svirati ukulele, a tko se samo šali.

Novogodišnja pantomima

Pantomima je klasik koji nikad ne izlazi iz mode, a s novogodišnjim temama postaje još zabavnija. Pripremite papiriće s pojmovima vezanima uz doček, poput "otvaranje šampanjca", "vatromet", "mamurluk", "poljubac u ponoć" ili "pjevanje božićnih pjesama u siječnju".

Podijelite se u timove i neka zabava počne. Gledanje prijatelja kako bez riječi pokušavaju dočarati apstraktne pojmove jamči dobru zabavu i za one koji glume i za one koji pogađaju.

Misterij ubojstva namigivanjem

Za ovu igru potrebni su vam samo papirići i malo glumačkog talenta. Na jedan papirić napišite slovo "U" (ubojica), a na ostale slovo "Ž" (žrtva).

Svaki igrač izvlači papirić i taji svoj identitet. Cilj ubojice je "eliminirati" što više igrača tako da s njima uspostavi kontakt očima i neprimjetno im namigne.

Igrač koji je primio namig mora nakon nekoliko sekundi dramatično "umrijeti". Ako netko od preostalih igrača posumnja tko je ubojica, može glasno reći: "Imam osumnjičenog!".

Ako je pogodio, igra je gotova. Ako nije, i on ispada iz igre. Napetost raste sa svakom novom žrtvom.

Foto: Shutterstock

Vruća stolica

Želite li doista upoznati svoje prijatelje? Postavite jednog od njih u "vruću stolicu" i navijte mjerač vremena na jednu minutu. Dok vrijeme curi, svi ostali mu postavljaju brza i neočekivana pitanja na koja mora iskreno odgovoriti.

Pitanja mogu biti bilo kakva, od smiješnih ("Koju bi životinju izabrao za kućnog ljubimca da su sve legalne?") do škakljivih ("Koji ti je najneugodniji trenutak iz prošle godine?"). Igra je dinamična, smiješna i otkriva nevjerojatne priče.

Ples na novinskom papiru

Ova igra testira ravnotežu, bliskost i snalažljivost. Podijelite goste u parove i svakom paru dajte jedan list novinskog papira. Kad glazba krene, parovi moraju plesati na papiru.

Nakon svakih tridesetak sekundi glazba staje, a parovi moraju presaviti papir na pola i nastaviti plesati na sve manjoj površini. Cilj je ostati na papiru što duže bez da ijedan partner stane na pod.

Pobjednik je par koji posljednji ostane plesati, najčešće u vrlo bliskom i smiješnom zagrljaju.

Lov na gumene medvjediće

Ako se ne bojite malo nereda, ova će igra postati hit večeri. Svakom natjecatelju dajte tanjur napunjen šlagom u koji ste sakrili pet gumenih medvjedića. Na znak, igrači moraju bez korištenja ruku, samo ustima, pronaći sve medvjediće.

Prizor je urnebesan, a fotografije koje nastanu bit će neprocjenjive. Pobjednik je onaj tko prvi pronađe sve slatkiše, a nagrada može biti, naravno, još šlaga.

Minuta za pobjedu

Inspirirani popularnim TV showom, organizirajte niz kratkih izazova koje igrači moraju izvršiti unutar jedne minute. Ideje su bezbrojne: slaganje piramide od plastičnih čaša koristeći samo jednu ruku, prebacivanje Oreo keksa s čela u usta bez pomoći ruku ili omatanje suigrača u toaletni papir poput mumije.

Ovi brzi i aktivni izazovi idealni su za održavanje visoke razine energije u društvu.

Foto: Shutterstock

Utrka sa šampanjcem

Ne brinite, ne radi se o brzinskom ispijanju. Ova igra testira mirnu ruku i strpljenje. Na jednom kraju prostorije postavite zdjelu napunjenu vodom (ili šampanjcem, ako vam nije žao proliti ga), a na drugom kraju prazne čaše za šampanjac.

Svaki igrač dobiva čajnu žličicu. Cilj je što brže napuniti svoju čašu prenoseći tekućinu žličicu po žličicu. Prvi koji napuni čašu i kucne žličicom o nju pobjednik je i ima čast održati prvu zdravicu.

Tko sam ja?

Jednostavna igra za koju vam trebaju samo samoljepljivi papirići i olovka. Svaki gost na papirić napiše ime poznate osobe, stvarne ili izmišljene, i zalijepi ga na čelo susjeda, pazeći da ga on ne vidi. Igrači zatim redom postavljaju pitanja na koja je odgovor "da" ili "ne" kako bi pokušali pogoditi tko su.

Smijeh je zajamčen dok vaši prijatelji pokušavaju otkriti jesu li povijesna ličnost, lik iz crtića ili domaća estradna zvijezda.

Leteće želje

Za kraj, unesite malo čarolije u novogodišnju noć. Na tankom papiru, poput onog za čajne vrećice, svatko neka napiše svoju želju za nadolazeću godinu. Papir se zatim smota u mali cilindar, postavi uspravno na tanjurić i zapali s gornje strane.

Dok papir polako gori, vrući zrak će u posljednjem trenutku podići ostatak pepela visoko u zrak. Ovaj vizualno dojmljiv ritual simbolizira slanje želja u svemir i predstavlja prekrasan i miran završetak večeri.