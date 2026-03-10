FREEMAIL
MJESTO STRAVE /

Policija na mjestu dvostrukog ubojstva u Gospiću, objavljene prve fotografije

Dva beživotna tijela pronađena su jutros malo prije šest sati u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg se dovodi u vezu sa slučajem, izvijestili su iz ličko-senjske policije. 

Sin je, navodno, ubio baku i majku, neslužbeno doznaju 24sata.

Muškarac je otprije poznat policiji.

Traje očevid kojim rukovodi Županijsko-državno odvjetništvo u Karlovcu, a slijedi kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o tragediji, kao i identitet preminulih osoba.

 

10.3.2026.
9:59
Maja Mahovlić
Hrvoje Kostelac
GospićUbojstvo
