Policija na mjestu dvostrukog ubojstva u Gospiću, objavljene prve fotografije

Dva beživotna tijela pronađena su jutros malo prije šest sati u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg se dovodi u vezu sa slučajem, izvijestili su iz ličko-senjske policije.

Sin je, navodno, ubio baku i majku, neslužbeno doznaju 24sata.

Muškarac je otprije poznat policiji.

Traje očevid kojim rukovodi Županijsko-državno odvjetništvo u Karlovcu, a slijedi kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o tragediji, kao i identitet preminulih osoba.