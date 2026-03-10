Detalji strave u Gospiću: Sin ubio baku i majku?

Dva beživotna tijela pronađena su jutros malo prije šest sati u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg se dovodi u vezu sa slučajem, izvijestili su iz ličko-senjske policije.

24 sata neslužbeno pišu da je sin, navodno, ubio baku i majku. Otprije je poznat policiji.

U tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko-državno odvjetništvo u Karlovcu. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili detalje tragedije, kao i identitet preminulih osoba.

