UHIĆEN MUŠKARAC /

Detalji strave u Gospiću: Sin ubio baku i majku?

Detalji strave u Gospiću: Sin ubio baku i majku?
Foto: RTL

U tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko-državno odvjetništvo u Karlovcu

10.3.2026.
8:01
Dunja Stanković
RTL
Dva beživotna tijela pronađena su jutros malo prije šest sati u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg se dovodi u vezu sa slučajem, izvijestili su iz ličko-senjske policije. 

24 sata neslužbeno pišu da je sin, navodno, ubio baku i majku. Otprije je poznat policiji. 

U tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko-državno odvjetništvo u Karlovcu. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili detalje tragedije, kao i identitet preminulih osoba.

