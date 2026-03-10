Ovo izgleda moćno: Olić objavio popis pred najvažniju utakmicu kvalifikacija

Izbornik hrvatske nogometne U-21 reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za ključnu kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Albaniji i Srbiji protiv Turske koja će se igrati 31. ožujka u Osijeku.

Uoči tog dvoboja Turska je vodeća u skupini H sa 11 bodova, dok je Hrvatska druga sa 10 i utakmicom manje, a kako će izravni plasman na EP izboriti samo pobjednik skupine te najbolja drugoplasirana reprezentacija iz svih devet skupina jasno je kako će pobjednik dvoboja u Osijeku napraviti veliki korak ka završnici. U skupini su još Ukrajina s četiri, Mađarska s tri i Litva s jednim bodom.

“Nakon dosta duge pauze od pet mjeseci, ponovno imamo okupljanje u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija. Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku”, rekao je izbornik Olić koji se požalio i na probleme s ozljedama među igračima na koje računa.

“Imamo određenih problema što se tiče igrača. Dosta ih je promijenilo sredinu, nemaju kontinuitet utakmica, ali imamo jednu utakmicu i dovoljno dana da se pripremimo i nadam se da ćemo što bolje dočekati tu utakmicu te uz podršku naših navijača nastaviti u pozitivnom nizu prema tom našem cilju, a to je Europsko prvenstvo”, dodao je Olić.

Izbornik očekuje kako će momčad imati veliku podršku s tribina.

“U Osijeku igramo u jednoj jako dobroj amotsferi na jako dobrom stadionu. Očekujemo veliku podršku na tribinama i radujemo se toj utakmici”, zaključio je Olić.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za ponedjeljak, 23. ožujka u 12 sati u Zagrebu gdje će se i trenirati do 29. ožujka, kad će otputovati u Osijek te odraditi dva treninga na Opus Areni uoči utakmice protiv Turske.

REPREZENTACIJA:

Vratari: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš), Jozo Vukman (Hrvace)

Obrana: Moreno Živković (Vukovar), Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Rijeka), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo)

Veza: Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Ivan Katić (Lokomotiva), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Šimun Mikolčić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Marin Šotiček (Basel), Fabijan Krivak (Sigma Olomouc), Ivan Canjuga (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk)

Napad: Anton Matković (Osijek), Fran Topić (Dinamo)

Pretpozivi: Josip Cundeković (Dubrava), Luka Hodak (Hajduk), Noel Bodetić (Rijeka), Sven Lesjak (Varaždin), Filip Mažar (Slaven Belupo), Noa Skoko (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Gabriel Rukavina (Rijeka), Antonio Verinac (St. Gallen), Luka Tunjić (Fortuna Sittard)

