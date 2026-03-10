Hajduk se okrenuo dalekoj budućnosti, provjerite što se zbivalo na Poljudu

Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka u SHNL-u, na Poljudu su se okrenuli dalekoj budućnosti. Planira se izgradnja novog stadiona i trening kampa, ali predsjednik Ivan Bilić nije želio pitanja o sudbini trenera i novom sportskom direktoru.

Priču donosi reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić.

Fokus Hajduka ovog popodneva bili su ambiciozni planovi za stadion i i dugoočekivani kamp vrijedni 15 milijuna eura. Pogled prema budućnosti Poljuda s kojeg Ivan Bilić kratko o budućnosti Gonzala Garcije u Splitu.

"Pitanja vezana uz trenera, trener ima punu podršku. Klubu je i dalje cilj da ostane u igri za drugu poziciju i sa što boljeg mjesta ide u europske kvalifikacije i dalje nam je isti cilj da mlade igrače što više stavljamo u igru", poručio je Bilić.

U igri nisu bila pitanja ni o rezultatskoj krizi, dva dana nakon teškog poraza u najvećem hrvatskom derbiju i - 10 od Dinama na tablici, ali i ispadanja u četvrtfinalu Kupa na Rujevici od Rijeke prošlog tjedna....

"O nekim drugim temama koje su naravno svima relevantne nakon ovih naših zadnjih rezultata ćemo u skorije vrijeme, možda nemojte ni postavljati pitanja za to...."

No, rješava se pitanje pozicije novog sportskog direktora. Bivši, Goran Vučević još uvijek je u klubu i može pomoći, ali ovlasti za bilo kakvu odluku nema kao ni njegov pomoćnik Ivan Rakitić. Kroz 20-ak dana trebali bi znati novo ime.

"Prvi prioritet je da nađemo novog sportskog direktora, blizu smo tom rješenju, da vama komuniciramo."

Do tada, Hajduk se ovih dana čuva od letargije za nastavak prvenstva, 11 je kola do kraja. Momčad Gonzala Garcije čeka nova utakmica u nedjelju - na Poljud stiže Lokomotiva.