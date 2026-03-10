Uznemirujuća snimka požara autobusa, umrlo šest ljudi: Putnik se polio benzinom i zapalio?

Najmanje šest ljudi je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u utorak poslijepodne u požaru autobusa u mjestu Kerzers u Švicarskoj, javlja BBC.

Horor se odvio oko 18.25 sati, a hitne službe ubrzo su pojurile su na teren. Uspjeli su ugasiti buktinju, no autobus je u potpunosti uništen.

Policija je priopćila da su najmanje tri osobe završile u bolnici, a pojedini izvještaji sugeriraju da je među ozlijeđenima i spasilac. U akciji spašavanja sudjelovao je i helikopter.

Požar podmetnut?

Uzrok požara službeno nije potvrđen, no švicarski portal 20min.ch prenosi kako je policija kazala da postoje naznake da je podmetnut. "Trenutačno ne možemo reći kako se to dogodilo. Učinit ćemo sve što je moguće da što prije utvrdimo uzrok. Istraga će se nastaviti tijekom noći", kazali su iz policije.

Portal Blick pak prenosi izjavu glasnogovornice policije, koja je navela da su zaprimili dojavu da se jedna osoba polila benzinom u autobusu i zapalila. Međutim, glasnogovornica kaže da zasad ne može potvrditi je li to istina.

BREAKING: Multiple fatalities after man sets himself on fire on bus in Kerzers, Switzerland - local media pic.twitter.com/rm98JSpiX4 — BNO News Live (@BNODesk) March 10, 2026

Švicarski mediji objavili su uznemirujuće snimke autobusa u plamenu, a jedan očevidac ispričao je kako je vidio da se uzdiže gusti stup dima.

