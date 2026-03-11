Poginuo je brat pjevača Darka Lazića u teškoj prometnoj nesreći

Brat srpkog pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je preminuo u prometnoj nesreći. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila dok je vozio motocikl, piše Informer.

Zajedno se vraćali iz kafića

Dragan Lazić poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vladimirci nedaleko od Šapca. Nesreća se dogodila dok je vozio motocikl i sudario se s osobnim automobilom. Navodno su Darko i Dragan toga popodneva zajedno provodili vrijeme u jednom kafiću u Šapcu, gdje su iz sela Brestač stigli motorima. Dragan je kasnije krenuo kući, a tijekom povratka dogodila se kobna nesreća. Za sada nisu poznati točni uzroci sudara, piše Informer.

Hitna pomoć iz doma zdravlja u Vladimircima brzo je stigla na mjesto nesreće, a u pripravnosti su bile i liječničke ekipe iz zdravstvenog centra u Šapcu. Unatoč pokušajima reanimacije, liječnici nisu uspjeli spasiti Draganov život te je preminuo na mjestu nesreće.

Darko Lazić odmah se uputio u hitnu službu zdravstvenog centra u Šapcu. Nakon što mu je potvrđeno da je Dragan preminuo, pjevač je, prema riječima izvora za taj medij, bio potpuno slomljen od tuge.

Bili su vrlo bliski

Dragan Lazić također se bavio pjevanjem, no nikada nije želio biti dio estrade. Bio je posvećen obitelji te je na društvenim mrežama često dijelio fotografije sa suprugom i njihove dvije kćeri. Nakon tragične vijesti oglasio se i Dragan Paunović, partner majke Darka i Dragana, Branke Lazić. Rekao je da su svi u šoku te da su tek doznali za nesreću i odmah krenuli prema Brestaču.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Potreseni pjevač kratko se javio i novinarima, no kroz suze je uspio reći tek: „Ne mogu… Ne mogu pričati.“, pišu srpski mediji. Braća su bila vrlo bliska, a slobodno vrijeme najčešće su provodili s obitelji u selu Brestač, gdje imaju obiteljske kuće i gdje su se često okupljali s djecom i ostatkom obitelji.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Mnogi su često komentirali kako Dragan, osim fizičkom sličnošću, i glasom podsjeća na poznatog brata. Svojedobno ga je Darko Lazić pozvao i kao gosta na svoj koncert u Sava Centru u Beogradu.