NAPETOST RASTE /

Sanchez otkrio kakava je atmosfera u Rijeci uoči ključne utakmice: 'Pokušat ćemo'

Pred nogometašima Rijeke je prva utakmica osmine finala Konferencijske lige u kojoj će u četvrtak (18.45 sati) na Rujevici ugostiti francuski Strasbourg, a uoči utakmice je održana konferencija za medije na kojoj je govorio gavni trener Victor Sanchez.

"Uzbuđeni smo, potpuno motivirani. Veliki izazovi su tu za sportaše i osjećamo da je ovo sjajna prilika da učinimo nešto još veće od onoga što je momčad već postigla u Europi ove sezone. Pokušat ćemo", poručio je Sanchez.

11.3.2026.
20:27
RTL Danas
