Kako se Rijeka može suprotstaviti goropadnim Francuzima? Recept je jasan

Rijeka protiv Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj povijesti. Francuska ekipe na Rujevicu stiže kao izraziti favorit s jako mladom i poletnom ekipom, ali nisu ni oni bez mana i Rijeka se pred svojim navijačima može nadati dobrom rezultatu.

Utakmica se igra u četvrtak s početkom u 18.45 i Rijeka u nju ulazi u sjajnoj fomi momčad Victora Sancheza spojila je dvije pobjede u posljednje dvije utakmice u HNL-u, a u četvrtfinalu Kupa izbacila je ljutog rivala Hajduk nakon izuzetno dramatične utakmice u kojoj je zabila dva gola vrlo duboko u sudačkoj nadoknadi za prolazak dalje.

No, ta forma ništa ne mora značiti protiv Strasbourga koji je vrlo kvalitetna, brza i ofenzivna ekipa koja je sposobna ekspresno iskoristiti sve što joj se ponudi. Francusku ekipu se može opisati kao spoj iznimnog talenta, taktičke zrelosti i mladenačke nepredvidljivosti koja na terenu igra intenzivni presing i ima visoki posjed.

Momčad im je puna iznimno kvalitetnih (i skupih) pojedinaca. Prema Transfermarktu Strasbourg vrijedi skoro 294 milijuna eura, što je gotovo deset puta više od Rijeke čija je vrijednost procijenjena na 31,5 milijuna.

Vjerojatno najopasniji pojedinac Strasbourga ove sezone je argentinski napadač Joaquín Panichelli koji je zabio 14 golova u Ligue 1, elitnom razredu francuskog nogometa, a ključnu ulogu u momčadi igra i sjajni vratar Mike Penders koji je sjajan u igri nogom i često preuzima ulogu dodatnog stopera. Velika opasnost prijeti i preko bokova - desni bek Guéla Doué je statistički najbolje ocijenjeni igrač ekipe, a na lijevoj strani je argentinsko čudo od djeteta Valentín Barco, jedan od vodećih asistenata francuske lige. Što se tiče sustava igre, trener Gary O'Neil rotira između 4-2-3-1 i 3-4-3, ovisno o protivniku i tijeku utakmice, što ih čini jako nepredvidljivima.

No, uz sve navedene snage, Strasbourg ima i velike mane. Najistaknutiji problem su padovi koncentracije u obrani, koji su se znali pokazati kobnima jer igraju s vrlo visokom posljednjom linijom i agresivnim presingom, pa ako izgube loptu iza ih ostaje ogroman prostor za kontranapade i baš zbog toga primaju golove.

Također, treneru O'Neilu problem su ozljede ključni igrača. Strasbourgov najvrijedniji nogometaš Emanuel Emegha (28 milijuna eura) i izuzetno brzi Diego Moreira (18 milijuna eura) neće doći na Rujevicu, a njihov izostanak jako smanjuje prodornost i širinu te otvara opciju Rijeci da se postavi pliće i uz to zgusne sredinu terena, bez straha od brzih lopti u prostor.

Adut Rijeke bit će, uz paklenu atmosferu Rujevice, iznimno dobra obrana uz brzu tranziciju i kontre u čemu će ključnu ulogu imati Toni Fruk, definitivno najopasniji igrač riječke momčadi.

Recept za Strasbourg je jasan - moraju se čuvati ranog gola koji bi potpuno promijenio tijek zbivanja i kasnije ne srljati, već uz strpljivu i discipliniranu igru tražiti pukotine u francuskoj ekipi, koja se ove sezone, uz sve svoje prednosti, pokazala nediscipliniranom i taktički nezrelom. Ako uspiju izdržati početni pritisak, Riječanima će se gotovo sigurno kasnije otvoriti prilika koju ne smiju propustiti.

