Ferarri ima novo oružje za borbu s Mercedesom: Talijani misle ozbiljno, ovo mijenja sve

Ferarrijev trkaći tempo na Velikoj nagradi Australije, prvoj utrci nove sezone Formule 1, bio je znatno bliže Mercedesu nego što se to očekivalo, a Talijani sada žele iskoristiti trenutak i ranije imlementirati novo zadnje krilo na bolidu, koje je njihov šef Fred Vasseur nazvao 'Macarena'.

Ferarri je nakon obećavajućeg početka uvjeren da može pobijediti na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Kine, i zato će ranije od predviđenog svijetu prezentirati svoju inovaciju.

🚨 | While waiting for the next developments, including the more “evolved” Macarena wing version planned by the Canadian GP.



Ferrari has decided to take a risk by shipping three specifications of the Macarena wing in the already-validated Version 1, carefully cleared by the FIA.… pic.twitter.com/mKKlGIZDD6 — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) March 9, 2026

Portal Autoracer.it objavio je da Ferrari šalje tri verzije svojeg novog i fascinantnog krila u Šangaj. Novi sustav radi u sinergiji s drugim inovacijama, poput produženog difuzora, čineći cijeli aerodinamički paket iznimno teškim za kopiranje.

Što je zapravo Ferrarijev novi izum?

Za razliku od tradicionalnog DRS-a koji samo podiže gornji element, Ferrarijevo rješenje je drastičnije: gornji elementi rotiraju se za gotovo 270 stupnjeva, zauzimajući potpuno obrnut položaj. Ovaj inovativni mehanizam iskorištava sivu zonu u novim pravilima koja definiraju cilj, smanjenje otpora, ali ne i način na koji se to postiže.

Višestruke prednosti

Glavna korist je drastično smanjenje otpora zraka, donoseći prednost od osam do deset km/h na ravninama. No, prednosti su višestruke. U obrnutom položaju krilo generira blagi uzgon, rasterećujući stražnji kraj, dok teorije o samoaktivaciji sustava upućuju na uštedu mase korištenjem manjih aktuatora. Ključan je i efekt zračne kočnice pri povratku u početni položaj, koji pomaže pri usporavanju i rekuperaciji kinetičke energije, što je presudno u novoj eri motora.

