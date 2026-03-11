FREEMAIL
OPA /

Ferarri ima novo oružje za borbu s Mercedesom: Talijani misle ozbiljno, ovo mijenja sve

Ferarri ima novo oružje za borbu s Mercedesom: Talijani misle ozbiljno, ovo mijenja sve
Foto: Xavi Bonilla/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ferrarijeva Macarena je plesno krilo koje mijenja pravila igre u Formuli 1

11.3.2026.
18:52
M.G.
Xavi Bonilla/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Ferarrijev trkaći tempo na Velikoj nagradi Australije, prvoj utrci nove sezone Formule 1, bio je znatno bliže Mercedesu nego što se to očekivalo, a Talijani sada žele iskoristiti trenutak i ranije imlementirati novo zadnje krilo na bolidu, koje je njihov šef Fred Vasseur nazvao 'Macarena'.

Ferarri je nakon obećavajućeg početka uvjeren da može pobijediti na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Kine, i zato će ranije od predviđenog svijetu prezentirati svoju inovaciju.

Portal Autoracer.it objavio je da Ferrari šalje tri verzije svojeg novog i fascinantnog krila u Šangaj. Novi sustav radi u sinergiji s drugim inovacijama, poput produženog difuzora, čineći cijeli aerodinamički paket iznimno teškim za kopiranje.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

Što je zapravo Ferrarijev novi izum?

Za razliku od tradicionalnog DRS-a koji samo podiže gornji element, Ferrarijevo rješenje je drastičnije: gornji elementi rotiraju se za gotovo 270 stupnjeva, zauzimajući potpuno obrnut položaj. Ovaj inovativni mehanizam iskorištava sivu zonu u novim pravilima koja definiraju cilj, smanjenje otpora, ali ne i način na koji se to postiže. 

Višestruke prednosti

Glavna korist je drastično smanjenje otpora zraka, donoseći prednost od osam do deset km/h na ravninama. No, prednosti su višestruke. U obrnutom položaju krilo generira blagi uzgon, rasterećujući stražnji kraj, dok teorije o samoaktivaciji sustava upućuju na uštedu mase korištenjem manjih aktuatora. Ključan je i efekt zračne kočnice pri povratku u početni položaj, koji pomaže pri usporavanju i rekuperaciji kinetičke energije, što je presudno u novoj eri motora.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji

