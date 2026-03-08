Hamilton podigao glas: 'Ovo je potpuno suprotno onome što bi Formula 1 trebala biti'

Vozač Mercedesa George Russell pobijedio je na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji ispred svog momčadskog kolege Kimija Antonellija.

Dvojica vozača Mercedesa, koji su dominirali i u kvalifikacijama u subotu, ponovili su takav nastup i na nedjeljnoj utrci u Melbourneu i relativno uvjerljivo nadmašili dvojicu suparnika iz Ferrarija, Charlesa Leclerca koji je završio treći i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona na četvrtom mjestu. Aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu u cilj je stigao peti, a bivši Max Verstappen (Red Bull) šesti.

Mercedesov početak iz snova

Za momčad Mercedesa, Velika nagrada Australije bila je potvrda da su posao odrađen tijekom zime obavili besprijekorno. George Russell, koji je s pole pozicije krenuo u utrku, prešao je ciljnu crtu kao pobjednik, preuzimajući po prvi put u karijeri vodstvo u poretku vozača. Njegovo oduševljenje bilo je opipljivo još dok je bio u bolidu. "Jako lijepo, jako lijepo. Sviđa mi se ovaj bolid, sviđa mi se ovaj motor!" uzviknuo je preko timskog radija, sažimajući savršen vikend za Srebrne strijele. Kasnije je dodao: "Bila je to paklena borba na početku! Loše sam startao i imao sam stvarno bliske duele s Charlesom, ali neizmjerno mi je drago što sam prvi prošao ciljem."

Priča vikenda ipak je bio njegov mladi timski kolega, Andrea Kimi Antonelli. Nakon teškog sudara na slobodnom treningu, koji je njegov nastup doveo u pitanje, Talijan se ne samo vratio, već i osigurao drugo mjesto, kompletirajući prvi Mercedesov 1-2 finiš bez Lewisa Hamiltona u više od sedamdeset godina. "Ovo je najbolji početak sezone kojem smo se mogli nadati", rekao je nasmiješeni Antonelli. "Nažalost, start utrke bio je jako loš, izgubio sam puno mjesta i morao sam se probijati. No, sveukupno, bila je to dobra utrka, tempo je bio iznimno snažan, pogotovo na kraju."

Hamilton kritičan

Lewis Hamilton bio je ponosan na tim, ali i glasan u svojoj kritici novog smjera Formule 1, posebno se osvrćući na kompleksna pravila o upravljanju energijom baterije.

"Sjajan trud, momci! Prihvatit ćemo ovo, četvrto mjesto nije loše", poručio je timu, no kasnije je elaborirao svoje nezadovoljstvo:

"Ovo je potpuno suprotno onome što bi F1 trebala biti, a to je napad do krajnjih granica. Umjesto toga, stalno moramo dizati nogu s gasa i štedjeti energiju, što mi vozači baš i ne volimo."

Verstappen i prvak frustrirani

Aktualni svjetski prvak Lando Norris, koji je utrku završio kao peti, bio je najoštriji kritičar:

"Završili smo ondje gdje smo i zaslužili. Nigdje smo blizu mjesta gdje trebamo biti, pred nama je dug put", rekao je, no njegova najsnažnija izjava ticala se samih bolida. "Prešli smo s najboljih bolida ikada napravljenih na vjerojatno najgore. Osjećaj je užasan, ali moramo živjeti s tim i izvući maksimum. Nije zabavno voziti."

Slično je razmišljao i Max Verstappen. Nakon dramatičnog sudara u kvalifikacijama, Nizozemac se s dvadesetog mjesta probio do šestog, no vožnja mu nije pružila zadovoljstvo. "Pretjecanja su bila zabavna, ali utrkujem se protiv bolida koji su dvije sekunde sporiji. To nije poštena borba", izjavio je. "Jednostavno je frustrirajuće voziti. Gume su se prebrzo trošile, a tvrđa komponenta nije uopće radila. Ciljamo na vrh, a trenutno je zaostatak prilično velik."

