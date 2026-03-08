Stručnjaci nam otkrili istinu o Velikoj nagradi Australije: 'Da Max ima Mercedesov bolid...'

George Russell, vozač Mercedesa, pobijedio je na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji koja se vozila u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, a njegov momčadski kolega Kimi Antonelli završio je na drugom mjestu.

Oba vozača Mercedesa, koji su dominirali i kvalifikacijama, ponovila su izvrstan nastup na utrci u Melbourneu i s lakoćom pobijedila konkurenciju iz Ferrarija. Charles Leclerc završio je treći, dok je sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton bio četvrti. Lando Norris, aktualni svjetski prvak u McLarenu, stigao je do petog mjesta, dok je bivši vozač Max Verstappen iz Red Bulla završio šesti. Sljedeća utrka održat će se već idućeg vikenda u Kini.

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentirali su u liveu Net.hr-a Veliku nagradu Australije. Nakon završetka uzbudljive utrke spomenuti stručnjaci za Formulu 1, entuzijasti i zaljubljenici u ovaj sport dali su svoj završni komentar za portal Net.hr.

Ivan Peović: 'Albert Park je specifična staza koja više odgovara Mercedesovoj filozofiji razvoja bolida i to se vidjelo'

Ivan Peović:

"VN Australije 2026 je završila otprilike očekivano. Mercedes je odnio dvije najgornje stepenice. Ferrari je definitivno pokazao da je u igri za titulu. Albert Park je specifična staza koja više odgovara Mercedesovoj filozofiji razvoja bolida i to se vidjelo. Ferrari se kockao sa odlascima u box i nisu iskoristili prvi VSC, za drugi su bili loše pozicionirani na stazi da bi ga iskoristili. Unatoč tome pace je tu, i na startu su najbolji. McLaren se nalazi u nigdjezemskoj skupa sa Red Bullom, borba za treći najbrži tim će biti napeta. Audi, HAAS, Racing Bullsi solidni. Williams, Cadillac i Aston Martin na začelju. Velik test je utrka idući vikend, a to je Velika nagrada Kine. Tamo ćemo vidjeti puno bolje kako će izgledati poredak, ali borba Mercedesa i Ferrarija će biti neće nedostajati. Očekuje nas zanimljiva sezona je sigurna stvar!"

Foto: Toni Mijač

Paola Markek: 'Gubitnik dana za mene, čak više od Oscara koji se slupao u predformacijskom krugu je - Ferrari'

Paola Markek:

"Laknulo mi je da Mercedes nije toliko dominantan. Moguće ga je sustići, gledali smo te bitke Leclerc- Russel prva 3-4 kruga. Gubitnik dana za mene, čak više od Oscara koji se slupao u predformacijskom krugu je - Ferrari. Dva virtualna sigurnosna automobila, i nisu ušli u box na niti jedan. Možda su na 2. zakasnili, tj bili predaleko u krugu da bi stigli u box tijekom VSC. Prokockali su dobar start, prokockali su grešku antonellija, i kalkulirali sa 5 krugova 'svježijim' gumama u prvoj utrci gdje je sve otvoreno, gdje je vidljivo iz prva 4 kruga utrke da je Mercedes u dosegu. Leclerc kaže da nisu danas mogli pobijediti, ali već u cooldown roomu se George ne slaže s njim, kaže da su mogli pobjediti i slažem se. Antonelli je na kraju ipak napravio vozačku grešku na startu, ali se vratio na drugo mjesto. Biti će zanimljivo gledati odnos Russela i Antonellija tijekom sezone, bolidi su im očito jednako jaki i George može kapitalizirati samo na Kimijevim greškama.

Foto: Goran Horvatinec RTL Digital

Oduševljena sam Lindbaldovom prvom utrkom - priuštio nam je neke jako lijepe trenutke. I zbog ove prve utrke znamo da možemo od njega puno očekivati kako ide dalje sezona. Bearman me nastavlja oduševljavati,a veseli me i i dalje dobra forma Gabriela Bortoleta.

McLaren ima nezgodnu prvu utrku, ali ne bih rekla da je ovo pokazatelj njihove forme za cijelu sezonu. Pogotovo kod Oscara Piastrija.

Za kraj ću samo reći, da Max ima Mercedesov bolid, da bi vidjeli i +10 sekundi prednosti. Vidimo da je sa 20 mjesta došao na šesto i znamo da taj čovjek gura svaki svoj bolid do kraja. Nadam se da ćemo vidjeti još magije od Maxa ove sezone."

Marko Špoljar: 'Pobjednika je odlučio Mercedesov pitwall'

Foto: Tamara Brixy

Marko Špoljar:

Melbourne nije razočarao, bila je ovo utrka kakvu smo samo poželjeti mogli na otvaranju nove sezone Formule 1.

Pet vrućih tejkova.

1. Pobjednika je odlučio Mercedesov pitwall, ispravna odluka da oba svoja vozača pozovu na promjenu guma za vrijeme prvog VSC-a - time su uštedjeli 7-8 sekundi koje su im kasnije osigurale vožnju do cilja bez puno stresa.

2. Ferrarijeva kocka s ostajanjem na stazi nije prošla, šteta jer danas su i Leclerc i Hamilton imali pobjednički 'race pace'.

3. Svejedno, nakon utrke okus u ustima jako je sladak jer ako se po jutru dan poznaje čeka nas sezona krcata epskim dvobojima Mercedesovih i Ferrarijevih pilota.

4. Što se ostalih timova iz 'Velike četvorke' tiče, McLaren i Red Bull su 'negdje između' - niti su dovoljno dobri da se bore za pobjedu, niti totalni krš kako bi pali u ralje 'ostatka svijeta”.

5. Najugodnija iznenađenja: Lindblad koji je u svojoj prvoj F1 utrci pokazao svima zašto su baš njega još prije 4 godine - pored Russela i Norrisa živih i zdravih - nazvali pravim Lewisovim nasljednikom u kontekstu britanskog autosporta. I Bortoleto koji je Audiju u njihovoj prvoj F1 utrci donio - prve bodove. Bravo!"

Sljedeća utrka u kalendaru Formule 1 je Velika nagrada Kine za tjedan dana koju ćete isto moći gledati na RTL-u i Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

