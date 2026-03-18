Senegal izgubio titulu za zelenim stolom, ali najavljuju novu borbu

Kaos Afričkog kupa nacija nastavlja se dva mjeseca nakon odigranog finala. Krovna afrička nogometna organizacija oduzela je Senegalu titulu i dala je Maroku. Senegal najavljuje tužbu.

Fabrice Hawkins, insajder za afrički nogomet piše kako će Senegal pravdu tražiti u Europi, točnije preko Suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lausannei. Time se nastavlja kaos koji je nastao u utorak navečer kada je CAF odlučio da je rezultat finala odigranog prije dva mjeseca registriran kao 3:0 pobjeda Maroka.

🚨Le Sénégal ne veut pas en rester là et va sans doute saisir le TAS.



💣La CAF anonce ce soir la victoire du Maroc lors de la CAN 2025. Le Sénégal, sanctionné pour avoir quitté le terrain. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 17, 2026

Podsjetimo, CAF je odlučio po članku 82. i 84., koji jasno nalažu da se momčad koja samovoljno napusti igralište kažnjava porazom od 3:0 bez borbe, da je senegalska reprezentacija predala utakmicu i trofej će pripasti Maroku.

