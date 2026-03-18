KAOS SE NASTAVLJA /

Senegal izgubio titulu za zelenim stolom, ali najavljuju novu borbu

Foto: Vincent KAMTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Krovna afrička nogometna organizacija oduzela je Senegalu titulu i dala je Maroku

18.3.2026.
7:52
Sportski.net
Kaos Afričkog kupa nacija nastavlja se dva mjeseca nakon odigranog finala. Krovna afrička nogometna organizacija oduzela je Senegalu titulu i dala je Maroku. Senegal najavljuje tužbu.

Fabrice Hawkins, insajder za afrički nogomet piše kako će Senegal pravdu tražiti u Europi, točnije preko Suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lausannei. Time se nastavlja kaos koji je nastao u utorak navečer kada je CAF odlučio da je rezultat finala odigranog prije dva mjeseca registriran kao 3:0 pobjeda Maroka. 

 

 

Podsjetimo, CAF je odlučio po članku 82. i  84., koji jasno nalažu da se momčad koja samovoljno napusti igralište kažnjava porazom od 3:0 bez borbe, da je senegalska reprezentacija predala utakmicu i trofej će pripasti Maroku.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil na Hrvatsku ide bez najboljeg strijelca u povijesti

CafAfricki Kup NacijaSenegalska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
