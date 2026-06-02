Srpski hakeri tvrde da su probili Dinamovu bazu: Procurili OIB-i i adrese 50.000 članova!

Internetski hakeri tvrde da su upali u Dinamovu bazu članova te da su kompromitirani podaci 50 tisuća osoba! Hakerska skupina INF GRUPA, koja se predstavlja da je iz Srbije, putem dark weba tvrdi da je upala u bazu podataka Dinamove službene stranice.

Tvrde da besplatno distribuiraju osobne podatke članova uključujući adresu prebivališta i njihov OIB. Čim se to doznalo, Dinamo je pokrenuo internu proceduru za takve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja, objavio je klub na svojim internetskim stranicama. Prioritet im je, kažu, zaštita članova.

'U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi', priopćili su iz kluba.