Hrvati prijete pobunom: 'Ovo je potpuni nonsens, povećavate poreze za 250.000 ljudi!?'

Ne stišavaju se reakcije na najavljeno povećanje poreznog opterećenja za privatne iznajmljivače. Dodatne polemike izazvao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji je predložio potpuno novi model oporezivanja privatnog smještaja, prema kojem bi se porez obračunavao kao 10 posto ukupnog prometa.

Prijedlog je izazvao oštre kritike dijela iznajmljivača i njihovih udruga, dok iz Vlade poručuju da takav model trenutačno nije predmet rasprave.

Iako se ovih dana oporavlja od ozljede noge zadobivene tijekom košnje trave, Franković kaže da ga jednako boli i, kako tvrdi, nepravedan sustav oporezivanja privatnog smještaja.

„Moj prijedlog je da razina poreza bude 10 posto. Onaj koji ostvaruje više prometa, uspoređujući ga s onim koji ostvaruje manje, nema pravednosti jer plaćaju isti porezni paušal. Moj prijedlog je da se maknemo od te prakse“, poručio je dubrovački gradonačelnik.

Takvu ideju oštro odbacuju u Udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Smatraju da bi oporezivanje ukupnog prometa bilo nepravedno jer ne uzima u obzir troškove poslovanja.

Potpredsjednica udruge Hana Matić upozorava da bi takav model privatne iznajmljivače doveo u nepovoljniji položaj od velikih hotelskih kuća. "Ne može se 10 posto naplaćivati poreza na promet jer u tom trenutku nije uključen nikakav rashod. Čisto za ilustraciju, najveće hotelske kuće na Jadranu plaćaju oko 1,9 posto poreza na svoj promet, a iznajmljivačima bi se naplaćivalo 10 posto", kaže.

Plenković: Više je politike nego stvarnog problema

Dok rasprava među iznajmljivačima traje već tjednima, premijer Andrej Plenković poručuje da Frankovićev prijedlog nije na stolu te da se u javnosti pretjeruje s procjenama učinka najavljenih promjena. Prema njegovim riječima, povećanje paušalnog poreza predstavlja minimalan zahvat koji ne bi trebao značajno opteretiti građane koji se bave turizmom.

„Razumijem cijelu raspravu, ali baš da je to neko veliko opterećenje za ljude koji se bave turizmom, mislim da ovdje ima malo više PR-a i politike nego stvarne razlike“, rekao je premijer.

U Hrvatskoj udruzi obiteljskog smještaja smatraju da bi dodatno porezno opterećenje moglo imati ozbiljne posljedice za sektor privatnog smještaja. Dopredsjednik udruge Ante Glavaš upozorava da se u raspravi često zanemaruje razlika između malih obiteljskih iznajmljivača i velikih investitora koji raspolažu većim brojem nekretnina.

„Pitanje je kako razlikovati malog obiteljskog iznajmljivača od profesionalnog investitora. Mnogi smatraju da bi pravednije rješenje bilo zadržati povoljniji tretman za male iznajmljivače“, ističe Glavaš. Među iznajmljivačima raste nezadovoljstvo jer, tvrde, povećanje paušala dolazi uz niz drugih davanja koja već plaćaju.

'Na kraju sezone ostane sve manje'

Dženan Čaušević, koji na Kvarneru iznajmljuje apartman s četiri kreveta, navodi kako će mu godišnji paušal od sljedeće godine porasti s 400 na 600 eura. „Apartman zaradi nekih šest do sedam tisuća eura u prosjeku za cijelu sezonu. Koliko imate nameta? Mi sada imamo oko tisuću eura davanja, a sad će nam to povećati još 50 posto“, kaže Čaušević.

Prema novim pravilima, promjene se odnose na apartmane u prvoj i drugoj kategoriji turističkih područja. Minimalni iznos paušala povećava se sa 100 na 150 eura po krevetu, odnosno sa 70 na 100 eura po krevetu, dok maksimalni iznos od 300 eura ostaje nepromijenjen.

Protiv povećanja poreznog opterećenja pokrenuta je i peticija koju su organizirale udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i Glas poduzetnika. Do jutros ju je potpisalo oko 17 tisuća građana.

Hana Matić smatra da su potezi države u suprotnosti s najavljenom borbom protiv inflacije. „Ovo je potpuni nonsens. Govori se da se djeluje antiinflatorno, a istodobno povećavate poreze za 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj. Kako to može biti protiv inflacije? To će samo dovesti do većih cijena“, poručuje.

Ministar turizma i sporta poručuje da novi porezni nameti ne predstavljaju preveliko opterećenje za privatne iznajmljivače.

No, predstavnici iznajmljivača ne odustaju od svojih zahtjeva. Traže hitan sastanak s Vladom kako bi pokušali zaustaviti najavljene promjene. Ako do sastanka ne dođe, najavljuju organiziranje prosvjeda i nastavak pritiska na institucije.