Spavaća soba bit će hladnija tijekom noći bez ventilatora: Prije spavanja napravite ovo

Visoke temperature i sparne ljetne noći mogu značajno narušiti kvalitetu sna. Iako klima uređaji predstavljaju učinkovito rješenje, njihova visoka cijena i potrošnja energije, kao i buka te propuh koje stvaraju ventilatori, potiču na traženje alternativnih rješenja.

Postoji niz jednostavnih metoda kojima se spavaća soba može učiniti ugodnijom za boravak. Jedna od najbržih metoda za postizanje trenutačnog olakšanja zahtjeva svega 15 minuta pripreme, piše Express.

Ledeno osvježenje iz zamrzivača

Ovaj neuobičajen, ali učinkovit savjet predlaže stručnjakinja za kućanstvo Lynsey Crombie. Njezina metoda osigurava ugodniju temperaturu za spavanje bez upotrebe bučnih uređaja. Postupak je jednostavan: 15 minuta prije odlaska na počinak, potrebno je pamučnu plahtu ili jastučnicu staviti u plastičnu vrećicu i odložiti u zamrzivač.

Nakon navedenog vremena, posteljina će biti osjetno rashlađena. Iako je učinak hlađenja privremen, pruža trenutačno olakšanje koje može olakšati usnivanje. Hladnoća tkanine doprinosi opuštanju i pomaže pri utonuću u san prije nego što se posteljina ponovno zagrije tjelesnom temperaturom.

Foto: Shutterstock

Drevna egipatska metoda rashlađuje

Za dugotrajniji učinak hlađenja može se primijeniti metoda koja se temelji na principu isparavanja, poznata kao "egipatska metoda". Prema povijesnim izvorima, stari Egipćani su namakali plahte u hladnoj vodi i koristili ih kao pokrivače. Moderna primjena ove tehnike je jednostavnija: ispred otvorenog prozora objesi se ručnik ili plahta, prethodno namočeni u hladnoj vodi i dobro ocijeđeni.

Ključno je da tkanina ostane vlažna, ali da s nje ne kaplje voda. Procesom isparavanja, voda apsorbira toplinsku energiju iz zraka, čime ga hladi prije ulaska u prostoriju. Na taj se način postupno snižava temperatura u sobi, osiguravajući tiho i kontinuirano hlađenje tijekom noći. Radi zaštite poda, ispod vlažne tkanine preporučuje se postaviti posudu ili suhu krpu.

Priprema prostora i tijela za odmor

Uz navedene metode, za kvalitetan san tijekom ljetnih mjeseci važna je i odgovarajuća priprema prostora i organizma. Tijekom dana, kada je sunčevo zračenje najintenzivnije, preporučuje se držati prozore zatvorenima te rolete spuštenima ili zavjese navučenima. Time se sprječava prodor topline i prekomjerno zagrijavanje prostorije.

Također, poželjno je isključiti elektroničke uređaje koji nisu u uporabi, jer i oni generiraju dodatnu toplinu. Odabir posteljine također ima značajnu ulogu. Preporučuje se korištenje posteljine izrađene od prirodnih materijala poput pamuka, koji je prozračan i omogućuje koži da diše, za razliku od sintetičkih materijala, satena ili svile koji zadržavaju toplinu. Naposljetku, važna je i priprema tijela.

Tuširanje mlakom vodom prije spavanja može pomoći u snižavanju tjelesne temperature. Lagani obroci i dovoljan unos tekućine tijekom dana ključni su za održavanje hidratacije, dok bi konzumaciju teške hrane, kofeina i alkohola trebalo izbjegavati u večernjim satima.

POGLEDAJTE GALERIJU