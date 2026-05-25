Zašto je spavanje uz upaljen ventilator loša ideja? U toj se navici skrivaju brojne opasnosti

S dolaskom visokih temperatura i najavama toplinskog vala koji će zahvatiti velike dijelove Europe, mnogi će spas od ljetnih vrućina potražiti u svojim domovima uz pomoć električnih ventilatora. Iako pružaju trenutno olakšanje, stručnjaci za spavanje i zdravlje upozoravaju da spavanje s uključenim ventilatorom tijekom cijele noći može donijeti više štete nego koristi, osobito za određene skupine ljudi.

Umjesto da hlade zrak, ventilatori zapravo potiču isparavanje znoja s kože, što stvara osjećaj hlađenja. Upravo taj mehanizam, iako učinkovit, krije nekoliko potencijalnih rizika.

Rizici za alergičare i probleme s dišnim putovima

Jedna od najvećih opasnosti korištenja ventilatora tijekom noći jest cirkulacija zraka, koja podiže i raspršuje prašinu, pelud i druge alergene koji se nakupljaju u prostoriji. Za osobe koje pate od alergija, astme ili peludne groznice, ovo može značiti buđenje s neugodnim simptomima.

Kako je za Sleep Advisor objasnio dr. Kiran Dintyala, stalno kruženje zraka može potaknuti teške reakcije kod osjetljivih osoba. Ako se ujutro budite s nadraženim očima, začepljenim nosom, napadajima kihanja ili otežanim disanjem, velika je vjerojatnost da su lopatice vašeg ventilatora prekrivene prašinom koju zatim cijelu noć udišete.

Osim alergena, konstantan protok suhog zraka može ozbiljno isušiti sluznicu u nosu, grlu i ustima. To ne samo da uzrokuje neugodnu suhoću i bolno grlo ujutro, već i potiče tijelo na prekomjernu proizvodnju sluzi kako bi nadoknadilo vlažnost. Posljedica toga može biti začepljenost nosa, pritisak u sinusima i glavobolja. Stručnjaci također upozoravaju da isušivanje dišnih putova može dovesti do sinusitisa, bronhitisa, pa čak i krvarenja iz nosa.

Ukočeni mišići i dehidracija

Jeste li se ikada probudili s bolovima i ukočenošću u vratu ili leđima? Uzrok bi mogao biti upravo ventilator koji je cijelu noć puhao izravno u vas. Hladan zrak usmjeren na tijelo satima može uzrokovati stezanje mišića i grčeve.

Foto: Profimedia

"Možete osjetiti bolove u mišićima ako ste cijelu noć izloženi hladnom zraku", potvrdio je dr. Dintyala. Martin Seeley, stručnjak za spavanje i izvršni direktor tvrtke Mattress Next Day, slaže se s tim upozorenjima. On savjetuje da osobe koje već imaju bolove u mišićima, bilo zbog vježbanja ili nepravilnog držanja na poslu, izbjegavaju usmjeravanje ventilatora na bolno područje tijekom noći, piše Mirror.

Nadalje, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) u Velikoj Britaniji ističe da ventilator može pomoći pri rashlađivanju sve dok je temperatura zraka ispod 35 Celzijevih stupnjeva. Međutim, ključno je ne usmjeravati ga izravno na tijelo kako bi se izbjegla dehidracija. Seeley dodaje da čak i blaga dehidracija može pogoršati osjećaj umora i pospanosti tijekom dana, što poništava svrhu kvalitetnog noćnog odmora. Zbog toga je iznimno važno piti dovoljno vode, osobito ako vas je vrućina držala budnima.

Kako sigurno koristiti ventilator?

Unatoč potencijalnim rizicima, ne morate se u potpunosti odreći ventilatora. Uz nekoliko jednostavnih mjera opreza, možete uživati u osjećaju svježine bez negativnih posljedica po zdravlje.

Stručnjaci savjetuju da ventilator nikada ne usmjeravate izravno prema sebi. Umjesto toga, okrenite ga prema zidu ili u suprotni kut sobe. Na taj će se način zrak ravnomjerno cirkulirati prostorijom, stvarajući ugodan povjetarac umjesto izravnog udara hladnog zraka. Korištenje opcije rotacije ventilatora također je odličan način za postizanje ovog efekta.

Druga korisna strategija je korištenje tajmera. Podesite ventilator da se isključi nakon sat ili dva, što je obično dovoljno vremena da zaspite. Na taj način izbjegavate cjelonoćno izlaganje strujanju zraka. Također je ključno redovito čistiti lopatice ventilatora kako biste smanjili količinu prašine i alergena koji se šire prostorijom. Na kraju, ne zaboravite na hidrataciju: čaša vode prije spavanja i odmah nakon buđenja može pomoći u ublažavanju isušivanja sluznice.

Dok se pripremamo za sve toplija ljeta i češće toplinske valove, važno je usvojiti pametne navike rashlađivanja. Ventilator može biti izvrstan saveznik u borbi protiv vrućine, no njegova pravilna i umjerena upotreba ključna je za očuvanje zdravlja i osiguravanje mirnog sna.

POGLEDAJTE GALERIJU