VODIČ ZA ČISTOĆU /

Nikako ne možete očistiti bijele stolice kako biste htjeli? Vratite im sjaj ovim metodama

Foto: AI

Uz ove jednostavne metode, vaše bijele plastične stolice mogu godinama ostati blistavo čiste i spremne za opuštanje na otvorenom

23.5.2026.
21:33
Magazin.hr
AI
Bijele plastične stolice neizostavan su dio mnogih terasa i vrtova. Popularne su zbog praktičnosti i pristupačne cijene, no njihova bijela boja ujedno je i slabost jer se lako prlja. Izložene suncu i kiši, brzo gube svoj prvotni sjaj i postaju sive.

Srećom, redovitim i pravilnim čišćenjem možete osigurati da vaš vrtni namještaj godinama izgleda kao nov, bez potrebe za skupim sredstvima, piše The Spruce.

Koliko često čistiti stolice?

Učestalost čišćenja ovisi o izloženosti prljavštini. Mrlje od trave, blata, pića ili ptičjeg izmeta treba ukloniti odmah kako se ne bi upile u materijal. Za većinu je dovoljno jedno temeljito čišćenje na početku sezone i jedno prije zimskog spremanja.

Neki izvori preporučuju dubinsko čišćenje svakih jedan do tri mjeseca, ovisno o intenzitetu korištenja i stupnju zaprljanosti.

Priprema za čišćenje

Prije posla pripremite radni prostor. Najbolje je čistiti vani, na suncu i blizu vrtnog crijeva radi lakšeg ispiranja. Po potrebi zaštitite podlogu ceradom.

Pripremite kantu, spužvu ili četku s mekanim vlaknima, krpe od mikrovlakana za sušenje i gumene rukavice. Važno je izbjegavati abrazivna sredstva i grube četke koje mogu izgrebati plastiku, stvarajući udubljenja u koja će se prljavština još lakše hvatati.

Učinkovite metode čišćenja

Ovisno o stupnju zaprljanosti, možete birati između blagih prirodnih sredstava i ciljanih rješenja za zahtjevnije mrlje. Predstavljamo vam najučinkovitije.

Soda bikarbona i ocat

Ova domaća mješavina iznimno je učinkovita za vraćanje bjeline. U posudi pomiješajte jednu šalicu sode bikarbone i jednu šalicu bijelog alkoholnog octa. Smjesa će se zapjeniti, što je normalna reakcija.

Nanesite pastu spužvom na prljave dijelove, posebno na udubljenja, i ostavite da djeluje 15 minuta. Soda bikarbona služi kao blagi abraziv, dok ocat otapa masnoće i tragove plijesni. Nakon toga, stolicu temeljito isperite.

Rješavanje tvrdokornih mrlja i plijesni

Ako su stolice i nakon toga sive, potrebno je primijeniti jače rješenje. Oksidacijsko sredstvo za izbjeljivanje, koje je nježnije od klasičnog izbjeljivača, odličan je izbor. Pomiješajte pola šalice praha s četiri litre tople vode, nanesite otopinu i istrljajte i ostavite da djeluje 15 minuta.

Za mrlje od plijesni, prije glavnog čišćenja poprskajte ih mješavinom tri dijela octa i jednog dijela vode te ostavite da odstoji desetak minuta.

Završni koraci za zaštitu i sjaj

Nakon temeljitog ispiranja, osušite stolice krpom ili ih ostavite na suncu. Za dodatnu zaštitu, nanesite tanki sloj voska za poliranje automobila. Utrljajte ga mekom krpom i ispolirajte čistom. Vosak stvara zaštitni sloj koji odbija vodu i prljavštinu te štiti plastiku od UV zračenja, sprječavajući da materijal postane krhak. To će buduće čišćenje učiniti znatno lakšim i bržim.

