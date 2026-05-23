Verstappen žestoko uzvratio bivšoj F1 zvijezdi nakon provokacije: 'Ne zanima me što govori'

Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Montoyine izjave uslijedile su nakon hladnih reakcija dijela vozača na nadolazeće regulacije za sezonu 2026.

23.5.2026.
23:45
Sportski.net
Max Verstappen odbacio je komentare bivšeg vozača Formule 1 Juana Pabla Montoye, koji je sugerirao da bi aktualni četverostruki svjetski prvak trebao biti suspendiran zbog svojih kritika novih pravila u prvenstvu.

Montoyine izjave uslijedile su nakon hladnih reakcija dijela vozača na nadolazeće regulacije za sezonu 2026. Na početku godine Verstappen je nova pravila opisao kao „Formulu E na steroidima“, dok su ih neki drugi vozači uspoređivali s „igranjem Mario Karta“.

Gostujući u podcastu BBC-ja Chequered Flag nakon Velike nagrade Miamija, Montoya je istaknuo kako smatra da vozači trebaju imati više poštovanja prema sportu.

„Morate poštovati sport. U redu je da vam se pravila ne sviđaju, ali način na koji su neki vozači govorili o sportu od kojeg žive trebao bi imati posljedice“, rekao je Montoya.

Dodao je i kako bi kazna trebala biti stroga: „Parkirati ga. Dodati sedam ili osam kaznenih bodova na licencu… nakon toga ste izbačeni iz utrke. Vjerujem da bi se tada poruke brzo promijenile. Ne kažem da ne smiju biti otvoreni, ali ne možete Formulu 1 nazivati Mario Kartom.“

Na te izjave Verstappen je odgovorio u razgovoru za De Telegraaf.

„Ne znam koji je njegov problem. Iskreno, nije me briga za nekoga tko priča toliko besmislica. Ne razumijem zašto takvi ljudi uopće dobivaju prostor u Formuli 1, ponekad rade i za organizaciju“, rekao je vozač Red Bulla.

„Takve osobe ne biste trebali imati u paddocku ako iznose toliko gluposti. Čini mi se da žele biti relevantni tako što govore suprotno od drugih. Mene to ne pogađa – to je njegov problem. Ja živim svoj život i ne dopuštam da me to dotiče.“

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
