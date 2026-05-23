UHIĆENI SU /

Policajci kod Karlovca ozlijedili mladića iz BiH: Napali ga na cesti pa izvrijeđali

Policajci kod Karlovca ozlijedili mladića iz BiH: Napali ga na cesti pa izvrijeđali
Ilustracija
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

Istraga je uslijedila nakon što je mladić u petak podnio kaznenu prijavu protiv policajaca

23.5.2026.
23:36
danas.hr
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija
Karlovačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom policajaca zbog sumnje počinjenje kaznenog djela na štetu 19-godišnjeg državljanina BiH. 

Istraga je uslijedila nakon što je mladić u petak podnio kaznenu prijavu protiv policajaca. Sumnja se da su 16. svibnja u prometu na D1 zaustavili 19-godišnjaka, verbalno ga i fizički napali te ga lakše ozlijedili.  

"Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. st. 1. i 2. Kaznenog zakona u vezi čl. 87. st. 21. te da je drugoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. s.t 1. i 2. Kaznenog zakona", priopćili su. 

Policajce čeka disciplinski postupak

Osumnjičeni policajci u petak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a posebno izvješće je kao nadopuna kaznene prijave podnijeta Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

"Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke policijski službenici su udaljeni iz službe te će protiv istih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti", priopćili su iz PU karlovačke.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
