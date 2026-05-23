Policajci kod Karlovca ozlijedili mladića iz BiH: Napali ga na cesti pa izvrijeđali

Karlovačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom policajaca zbog sumnje počinjenje kaznenog djela na štetu 19-godišnjeg državljanina BiH.

Istraga je uslijedila nakon što je mladić u petak podnio kaznenu prijavu protiv policajaca. Sumnja se da su 16. svibnja u prometu na D1 zaustavili 19-godišnjaka, verbalno ga i fizički napali te ga lakše ozlijedili.

"Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. st. 1. i 2. Kaznenog zakona u vezi čl. 87. st. 21. te da je drugoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. s.t 1. i 2. Kaznenog zakona", priopćili su.

Policajce čeka disciplinski postupak

Osumnjičeni policajci u petak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a posebno izvješće je kao nadopuna kaznene prijave podnijeta Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

"Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke policijski službenici su udaljeni iz službe te će protiv istih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti", priopćili su iz PU karlovačke.