Samozatajna supruga hrvatskog kapetana: Mnogi ne znaju čime se bavila prije braka s Modrićem

Vanja Modrić (43) godinama uspješno izbjegava medijsku pozornost, iako je supruga jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Supruga Luku Modrića (40) upoznala je dok je radio prve nogometne korake prema svjetskoj slavi, a danas su jedan od najstabilnijih parova domaće javne scene. Pogledajte fotografije samozatajne žene koja je osvojila srce hrvatskog kapetana i postala njegova najveća podrška.