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Sin joj u zatvoru zbog silovanja, ona neizlječivo bolesna: Tko je norveška princeza Mette-Marit?

Sin joj u zatvoru zbog silovanja, ona neizlječivo bolesna: Tko je norveška princeza Mette-Marit?
Foto: SplashNews.com/Splash/Profimedia
Mette-Marit Tjessem Høiby rođena je 1973. u Kristiansandu, u obitelji novinara i bankovne službenice. Nakon razvoda roditelja, njezin život krenuo je netipičnim putem. Trebalo joj je šest godina da završi srednju školu, a tijekom tog razdoblja provela je i šest mjeseci na razmjeni u Australiji. Radeći kao konobarica, bila je duboko uronjena u alternativnu scenu Osla, stekavši nadimak "Sørlandsporten" (Vrata Juga) zbog svog porijekla i reputacije "party djevojke". Njezin životni stil u tom razdoblju uključivao je druženje u krugovima gdje su droge bile lako dostupne.
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Norveška krunska princeza Mette-Marit,(52) supruga budućeg kralja Haakona (52), nikada nije bila tipična članica kraljevske obitelji. Njezin put, obilježen buntovnom mladošću, samohranim majčinstvom i kontroverzama koje je prate, sada je zasjenjen teškom zdravstvenom krizom i presudom kojom je njezin sin osuđen za silovanje, što je potreslo Norvešku. Dok se suočava s progresivnom i neizlječivom bolešću, njezin život ostaje priča o usponima, padovima, iskupljenju i borbi koja se sada vodi daleko od očiju javnosti, za vlastiti dah.

Cijelu priču o princezi Mette-Marit saznajte u galeriji.

16.6.2026.
17:42
Hot.hr
-/Shutterstock Editorial/Profimedia
NorveškaPrincezaMette-marit
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