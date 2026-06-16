Sin joj u zatvoru zbog silovanja, ona neizlječivo bolesna: Tko je norveška princeza Mette-Marit?

Norveška krunska princeza Mette-Marit,(52) supruga budućeg kralja Haakona (52), nikada nije bila tipična članica kraljevske obitelji. Njezin put, obilježen buntovnom mladošću, samohranim majčinstvom i kontroverzama koje je prate, sada je zasjenjen teškom zdravstvenom krizom i presudom kojom je njezin sin osuđen za silovanje, što je potreslo Norvešku. Dok se suočava s progresivnom i neizlječivom bolešću, njezin život ostaje priča o usponima, padovima, iskupljenju i borbi koja se sada vodi daleko od očiju javnosti, za vlastiti dah.

Cijelu priču o princezi Mette-Marit saznajte u galeriji.