Od naslovnice do ulice: Nekadašnja ljepotica kopa po smeću, jede tuđe ostatke i hoda bosa

Od naslovnice do ulice: Nekadašnja ljepotica kopa po smeću, jede tuđe ostatke i hoda bosa
Foto: Profimedia
U svijetu u kojem je blještavilo crvenih tepiha i sjaj svjetla reflektora često samo tanka fasada iza koje se skrivaju neispričane priče, malo koja sudbina toliko jasno pokazuje tamnu stranu Hollywooda kao ona Loni Willison (42). Nekada model i glumica koja je stajala uz bok slavnih, danas je simbol tragičnog pada - žena koja je od života ispunjenog glamuroznim naslovnicama i brakom s televizijskom zvijezdom završila na ulicama Los Angelesa, boreći se za svaki dan preživljavanja.

Priča Loni Willison tako je postala ogledalo brutalne stvarnosti: da slava ne jamči sigurnost, da glamur ne isključuje bol i da pad može biti brži i suroviji nego što javnost misli.

10.10.2025.
13:49
Profimedia
