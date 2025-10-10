Uznemirujući prizori razornog potresa: Ima mrtvih, ranjene spašavali na nosilima

Snažan potres magnitude 7,4 po Richteru u opet je pogodio obalu južnih Filipina i usmrtio najmanje dvije osobe, obje u gradu Mati, javlja Reuters.

Gradovi u blizini epicentra pretrpjeli su oštećenja, a vlasti su upozorile na mogućnost naknadnih potresa.

Upaljena su bila i upozorenja na cunami za obale unutar 300 kilometara od upozorenja, ali su naknadno ukinuta.

Trajalo oko 40 sekundi

Puni opseg štete zasad nije poznat, no brojna izvješća ukazuju na štetu na kućama, zgradama i mostova. Društvenim mrežama širi se video iz grada Davaoa na kojem se vidi kako se ljudi drže za parkirana vozila koja se ljuljaju s jedne na drugu stranu dok tlo podrhtava.

Richie Diuyen, službenik za katastrofe u Manayu, rekao je da je potres trajao 30 do 40 sekundi te oštetio neke kuće i pročelje crkve, a ostavio je napukle ceste i neprohodne mostove. Objavljene su i fotografije na kojima se vidi kako studenti na nosilima prenose ozlijeđenu osobu u prijestolnici Manili.

Riječ je o jednom od najjačih potresa u posljednjih nekoliko godina koji su pogodili Filipine