Tko je Maria Machado, dobitnica Nobela za mir? Strahuje za život, skriva se već 14 mjeseci

Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu dobila je venezuelanska oporbena čelnica Maria Corina Machado, objavio je u petak norveški Nobelov odbor u Oslu.

Norveški Nobelov odbor naveo je da je nagradu osvojila "za svoj neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele i za svoju borbu za postizanje pravednog i mirnog prijelaza iz diktature u demokraciju".

"Kada autoritarni ljudi preuzmu vlast, ključno je prepoznati hrabre branitelje slobode koji se dižu i pružaju otpor", stoji u obrazloženju nagrade, piše Sky News.

Kričarka režima

Machado je oporbena političarka, ekonomistica i jedna od najistaknutijih kritičarki režima venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Osnivačica je pokreta Vente Venezuela i simbol borbe za demokratske promjene u zemlji, poznata po svojim liberalnim i prodemokratskim stavovima.

Machado se skriva već 14 mjeseci, otkako je venecuelski režim krenuo gušiti neistomišljenike režima nakon izbora prošle godine. Zato se ne zna hoće li moći prisustvovati ceremoniji dodjeli nagrade u prosincu u Norveškoj. Odbor kaže da se suočava s "ozbiljnim prijetnjama po život".

"To je pitanje sigurnosti. Prerano je reći. Ovo je ozbiljna sigurnosna situacija koju prvo treba riješiti", rekao je Jørgen Watne Frydnes, predsjednik Nobelovog odbora, prenosi BBC.

