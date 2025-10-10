ŠOK /

Ovo je žena koja je 'otela' Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu

Ovo je žena koja je 'otela' Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu
×
Foto: Rtl

María Corina Machado dobila je Nobelovu nagradu za mir kojoj se nadao Donald Trump

10.10.2025.
11:07
Tajana Gvardiol
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Maria Corina Machado dobila je Nobelovu nagradu za mir za svoj rad na "promicanju mira" u Latinskoj Americi u vrijeme kada je "demokracija ugrožena".

Machado proglašena je dobitnicom u objavi koju je u petak u Oslu objavio Norveški Nobelov odbor.

Vijest će razočarati predsjednika Donalda Trumpa. Američki čelnik angažiran je u mirovnim naporima - s jednim pogledom na priznanje - otkako se vratio na dužnost u siječnju ove godine.

U posljednja 24 sata podijelio je nekoliko članaka na Truth Socialu tvrdeći da bi trebao osvojiti nagradu za osiguranje mirovnog sporazuma između Hamasa i Izraela u Gazi.

Trump se još nije oglasio. 

Donald TrumpNobelova Nagrada
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK /
Ovo je žena koja je 'otela' Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu