Ovo je žena koja je 'otela' Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu

Maria Corina Machado dobila je Nobelovu nagradu za mir za svoj rad na "promicanju mira" u Latinskoj Americi u vrijeme kada je "demokracija ugrožena".

Machado proglašena je dobitnicom u objavi koju je u petak u Oslu objavio Norveški Nobelov odbor.

Vijest će razočarati predsjednika Donalda Trumpa. Američki čelnik angažiran je u mirovnim naporima - s jednim pogledom na priznanje - otkako se vratio na dužnost u siječnju ove godine.

U posljednja 24 sata podijelio je nekoliko članaka na Truth Socialu tvrdeći da bi trebao osvojiti nagradu za osiguranje mirovnog sporazuma između Hamasa i Izraela u Gazi.

Trump se još nije oglasio.