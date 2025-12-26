Što se doista događalo u Dinamovoj svlačionici: Bjelica otvorio teme o kojima se šutjelo

Nenad Bjelica rijetko govori bez zadrške, a u emisiji Druga strana medalje na MAXSportu odlučio je napraviti upravo to – ispričati vlastitu verziju događaja iz razdoblja u kojem je vodio Dinamo. Bez dramatiziranja i bez skrivanja, dotaknuo se odnosa u svlačionici, profesionalizma igrača i poteza koji su, kako kaže, oblikovali atmosferu momčadi.

Na samom početku Bjelica je istaknuo potez koji, prema njegovu mišljenju, najbolje opisuje karakter okosnice tadašnje momčadi. Bruno Petković, Arijan Ademi i Josip Mišić, tvrdi bivši trener Dinama, vlastitim su novcem plaćali privatne liječnike kako bi se što prije oporavili i vratili na teren.

„Sve su poduzimali da klub bude uspješan. Takav odnos zaslužuje maksimalan respekt“, poručio je Bjelica, naglasivši da se takve stvari rijetko vide izvana.

Posebno se zadržao na Bruni Petkoviću, igraču čiji je karakter često bio tema rasprava. Bjelica je prepričao situaciju iz razdoblja kada je Dinamu odgođena utakmica s Varaždinom, a Petković je zbog ozljede već imao isplanirano obiteljsko putovanje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na dan utakmice, iako nije bio u konkurenciji za sastav i imao let zakazan sat vremena nakon početka susreta, Petković se pojavio u svlačionici prije izlaska momčadi na teren. Bodrio je suigrače, a tek nakon toga sjeo u automobil i krenuo prema zračnoj luci.

„To je Bruno Petković. Uvijek uz ekipu, bez obzira na okolnosti. Neka se zna“, rekao je Bjelica, jasno stajući u obranu napadača kojeg su često optuživali za manjak profesionalnosti.

U istom razgovoru Bjelica se osvrnuo i na drugu stranu medalje, situacije u kojima kompromisa, kako kaže, nije moglo biti. Govoreći o marokanskom stoperu kojeg je odstranio iz momčadi, opisao je neugodnu epizodu nakon jednog sastanka, neposredno uoči utakmice s Borussijom Dortmund.

Prema Bjelici, ponašanje igrača bilo je neprofesionalno prema stručnom stožeru i suigračima, a pokušaj smirivanja situacije nije urodio plodom. „Procijenio sam da takav odnos prema klubu, navijačima i momčadi ne može proći. Za njega više nije bilo mjesta u svlačionici“, rekao je, dodavši kako je riječ o jednoj od najneugodnijih situacija koje je doživio u trenerskoj karijeri.

Bjelica je u razgovoru otvorio i druge teme, uključujući i osjećaj da je na Maksimiru u određenim trenucima ostao bez podrške.

POGLEDAJTE VIDEO: Pa tko kaže da Hrvatska nema dobre suce? Ivana Martinčić među najboljima na svijetu