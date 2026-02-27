Bruxelles odgovorio na Orbanov ultimatum vezan uz rusku naftu: 'Odluka je na Hrvatskoj'

Nakon što je izbio spor oko toga hoće li JANAF propustiti rusku naftu prema Mađarskoj, kako to želi MOL, oglasila se Europska komisija.

U priopćenju koje je objavila Komisija naveli su da su za provedbu sankcija odgovorne države članice pa je na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod.

"Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice", rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda.

MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

Rok ultimata istječe danas

"Prema sankcijama EU-a i SAD-a, hrvatski operator naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete", poručili su iz mađarske naftne i plinske kompanije.

Itkonen je rekla da nema komentara na komunikaciju između pojedinih tvrtki.

Europska unija je u lipnju 2022. u okviru šestog paketa sankcija protiv Rusije zabranila uvoz ruske nafte morskim putem.

Mađarska, Slovačka i Češka, zemlje bez izlaza na more, dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda.

Iako je iznimka iz 2022. trebala biti privremena, Mađarska i Slovačka su nastavile uvoziti naftu i ostale gotovo potpuno ovisne o Rusiji, protivno politici ostalih država članica.

Premijer Andrej Plenković je u srijedu rekao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja.

Oštećenje Družbe i prekid oprskrbe

Naftovod Družba je oštećen 27. siječnja ove godine u ruskom napadu dronovima i od tada je dotok nafte prekinut.

I Europska komisija je na svojim stranicama objavila:

"Na ad hoc sastanku Koordinacijske skupine za naftu održanom jučer, Komisija i države članice razmotrile su situaciju u vezi sa sigurnošću opskrbe naftom u EU nakon poremećaja u opskrbi naftovodom Družba zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Tijekom razmjene mišljenja, države članice izvijestile su da ne vide nikakve neposredne rizike za sigurnost opskrbe. Mađarska i Slovačka oslobodile su dio svojih zaliha nafte za hitne slučajeve koje drže u rezervi i povećale korištenje alternativnih opskrbnih sredstava.

Sve zemlje EU-a drže zalihe nafte i/ili naftnih derivata za slučaj nužde kako bi upravljale takvim situacijama. Mađarska i Slovačka također su se oslanjale na opskrbu sirovom naftom koja nije ruska putem naftovoda Adria iz Hrvatske. Hrvatska je potvrdila da dodatni tereti koje je ugovorila MOL Grupa, a koji prevoze sirovu naftu koja nije ruska, stižu u hrvatski naftni terminal u Omišlju, čime se osigurava sigurnost opskrbe naftom u Mađarskoj i Slovačkoj u budućnosti.

Komisija redovito prati i komunicira s državama članicama i sudionicima na tržištu te je u stalnom dijalogu s Ukrajinom kako bi osigurala sigurnost opskrbe. "

