Poznati suci za četvrtfinale Kupa, derbi na Rujevici pod posebnim povećalom

Legenda Hajduka: 'Znate kakav smo mi mentalitet, a boli me ovo što su napravili...'
Poznata su službena lica za tri susreta četvrtfinala Hrvatski nogometni kup, koji su na rasporedu u srijedu 4. ožujka, dok je jedan dvoboj pomaknut za 10. ožujka.
NK Varaždin – HNK Gorica (17.00)
Glavni sudac: Patrik Pavlešić
VAR: Ivan Vučković
GNK Dinamo Zagreb – NK Kurilovec (18.00)
Glavni sudac: Ante Terzić
VAR: Dario Kulušić
HNK Rijeka – HNK Hajduk Split (20.00)
Glavni sudac: Patrik Kolarić
VAR: Ivan Matić
Preostali četvrtfinalni ogled između NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva Zagreb igra se naknadno, u utorak 10. ožujka.
