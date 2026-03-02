FREEMAIL
Poznati suci za četvrtfinale Kupa, derbi na Rujevici pod posebnim povećalom

Poznati suci za četvrtfinale Kupa, derbi na Rujevici pod posebnim povećalom
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Preostali četvrtfinalni ogled između NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva Zagreb igra se naknadno

2.3.2026.
15:29
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
Poznata su službena lica za tri susreta četvrtfinala Hrvatski nogometni kup, koji su na rasporedu u srijedu 4. ožujka, dok je jedan dvoboj pomaknut za 10. ožujka.

Parovi i suci

NK Varaždin – HNK Gorica (17.00)

Glavni sudac: Patrik Pavlešić

VAR: Ivan Vučković

GNK Dinamo Zagreb – NK Kurilovec (18.00)

Glavni sudac: Ante Terzić

VAR: Dario Kulušić

HNK Rijeka – HNK Hajduk Split (20.00)

Glavni sudac: Patrik Kolarić

VAR: Ivan Matić

Preostali četvrtfinalni ogled između NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva Zagreb igra se naknadno, u utorak 10. ožujka.

