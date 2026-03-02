Je li Trump imao legitiman razlog za napasti Iran? Direkt donosi veliku analizu sukoba

KLJUČNO PITANJE /

Je li Donald Trump uopće trebao napasti? Tko mu je saveznik?

Analizu vam donosi RTL Direkt s prvim i najvažnijim pitanjem - Je li Donald Trump imao legitiman razlog za napad na Iran?

Najkraće rečeno - za "epski bijes", kako je slikovito nazvana ova operacija, nije bilo razloga, barem ne da ga izvede na način na koji je izveden bez da je pitao ikoga, i prvom redu Kongres, kojega prema Ustavu mora pitati prije nego krene u rat, osim ako ne postoji "imminent danger" za Ameriku, odnosno neposredna opasnost, a nje, prema svemu što zasad znamo, nije bilo.

"Pokušali su obnoviti svoj nuklearni program i nastaviti razvijati projektile dugog dometa koji sada mogu ugroziti naše vrlo dobre prijatelje i saveznike u Europi, naše trupe u inozemstvu, a uskoro bi mogle dosegnuti i američko tlo. Pobrinut ćemo se da Iran ne dobije nuklearno oružje. To je vrlo jednostavna poruka. Nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je Trump.

