Šok u parlamentu: Robot SDP-a prešao u HDZ, s premijerom otišao na ulje
Ako ne znate što će biti za to, postoje vijesti iz budućnosti. Donosi ih naš suradnica Vanja kojoj se jako dobro primilo među publikom. Pa evo što nas čeka u idućih 30 godina.
Mi smo Vanja, a vi gledate vijesti dana. Šok u parlamentu robot SDP-a prešao u HDZ s premijerom otišao na ulje. Četrdeset i šest robota tenkova Leopard odlazi u braniteljsku mirovinu, ispratio ih ministar obrane Josip Dabro.
Kaptol lansirao novu aplikaciju Ispovijed. Vjernici sada mogu digitalno pokajati grijehe i platiti oprost. Kriptovaluta malo školstvo. Zatvorena Posljednja škola nastava je sad potpuno virtualno. Saborski klub Stranka Dostavljača oštro zahtijeva da se preostalo domaće stanovništvo konačno integrira i nauči osnove njihovog jezika.
Od danas se na svim tiskovnim kioscima može podići nenamjenski kredit. Lokalno stanovništvo se žali kako se u Dubrovniku ne vidi sunce zbog letećih kruzera. Sport spektakularnim nastupom baby lazanje, zatvorene pete, zimske trans olimpijske igre srušen dosadašnji rekord u potrošnji kondoma.