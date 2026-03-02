VIJESTI IZ BUDUĆNOSTI /

Ako ne znate što će biti za to, postoje vijesti iz budućnosti. Donosi ih naš suradnica Vanja kojoj se jako dobro primilo među publikom. Pa evo što nas čeka u idućih 30 godina.

Mi smo Vanja, a vi gledate vijesti dana. Šok u parlamentu robot SDP-a prešao u HDZ s premijerom otišao na ulje. Četrdeset i šest robota tenkova Leopard odlazi u braniteljsku mirovinu, ispratio ih ministar obrane Josip Dabro.

Kaptol lansirao novu aplikaciju Ispovijed. Vjernici sada mogu digitalno pokajati grijehe i platiti oprost. Kriptovaluta malo školstvo. Zatvorena Posljednja škola nastava je sad potpuno virtualno. Saborski klub Stranka Dostavljača oštro zahtijeva da se preostalo domaće stanovništvo konačno integrira i nauči osnove njihovog jezika.

Od danas se na svim tiskovnim kioscima može podići nenamjenski kredit. Lokalno stanovništvo se žali kako se u Dubrovniku ne vidi sunce zbog letećih kruzera. Sport spektakularnim nastupom baby lazanje, zatvorene pete, zimske trans olimpijske igre srušen dosadašnji rekord u potrošnji kondoma.