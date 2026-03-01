Zatvoren Hormuški tjesnac! Štern upozorava: 'Svijet će ostati bez velike količine nafte...'

HORMUŠKI TJESNAC POD KLJUČEM? /
Stručnjak otkrio kako bi kriza tisućama kilometara daleko mogla udariti po džepu Hrvata
Hormuški tjesnac iranske su vlasti zatvorile za plovidbu. Pa se najmanje 150 tankera usidrilo u otvorenim vodama Perzijskog zaljeva.
Što će biti s cijenom nafte pitali smo naftnog stručnjaka Davora Šterna. On očekuje povećanje cijena, a snažnu reakciju već sutra kad se otvore burze.
"Zatvaranje Hormuškog tjesanaca će lišiti svijet 20 posto nafte...", rekao je Štern. Više o tome što je imao za reći pogledajte u prilogu.