ŠTO ĆE SE DOGODITI? /

Zatvoren Hormuški tjesnac! Štern upozorava: 'Svijet će ostati bez velike količine nafte...'

Hormuški tjesnac iranske su vlasti zatvorile za plovidbu. Pa se najmanje 150 tankera usidrilo u otvorenim vodama Perzijskog zaljeva

Što će biti s cijenom nafte pitali smo naftnog stručnjaka Davora Šterna. On očekuje povećanje cijena, a snažnu reakciju već sutra kad se otvore burze. 

"Zatvaranje Hormuškog tjesanaca će lišiti svijet 20 posto nafte...", rekao je Štern. Više o tome što je imao za reći pogledajte u prilogu.

1.3.2026.
19:51
RTL Danas
NaftaCijenaHormuški TjesnacDavor Štern
