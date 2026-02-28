Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'To ćemo vidjeti'

Hoće li MOL-u dozvoliti dolazak tankera s ruskom naftom na JANAF-ov terminal na Krku, premijer Andrej Plenković ne želi otkriti.

"Mislim da je najavljen jedan tanker s ruskom naftu i stoga naše službe, nadležna ministarstva, svi koji se bave sankcijskim režimima razgovaraju s europskim službama i američkom administracijom, jer postoje dva režima sankcija“, rekao je Andrej Plenković.

A na naše pitanje bi li dozvolio prolazak ruske nafte kada bi europski i američki režim sankcija to dozvolili, ne daje odgovor: "To ćemo vidjeti kad sve ispitamo“.

Oštećen naftovod

Mađarska i Slovačka od 2022. izuzete su od ruskih sankcija na uvoz sirove nafte. No ona ne dolazi već mjesec dana otkako je oštećen naftovod Družba. Te dvije zemlje krive Ukrajinu da odugovlači s popravkom.

Predsjednik Uprave JANAF-a kaže da u najavi imaju dolazak 8 tankera ne-ruske nafte, a što se tiče onih s ruskom naftom, Stjepan Adanić kaže da neslužbene imaju, ali službene ne.

"To što MOL traži to je njihova politika, ali mi znamo što trebamo činiti kao Jadranski naftovod. Mi se usklađujemo s europskim sankcijama i Sjedinjenim Američkim Državama“, kaže Adanić.

MOL tražio prihvat ruske nafte

RTL neslužbeno doznaje da je MOL putem odvjetnika zatražio prihvat 300 tisuća tona sirove nafte porijeklom iz Rusije. Pitali smo i MOL. Oni tvrde da su poduzeli sve potrebne službene korake za uvoz nafte morem, i da postupaju sukladno europskim i američkim sankcijama pa dodaju: "Još uvijek čekamo jasan i nedvosmislen odgovor JANAF-a te radimo na osiguravanju što većeg broja izvora uvoza sirove nafte tijekom zatvaranja Družbe. Ako bude potrebno, obratit ćemo se Europskoj komisiji kako bismo ostvarili svoja prava“.

Mađarski premijer Viktor Orban, posjetio je rafineriju Százhalombatta u koju putem Janafa želi dopremiti rusku naftu. Rasporedio je i vojsku da je čuva. A potom je na predizbornom skupu iznio novu izliku zašto moraju kupovati rusku naftu.

"Nije tako jednostavno da umjesto jeftine istočne nafte dovedemo skuplju zapadnu, jer se ona mora znati i preraditi, a za to mogu biti potrebne preinake koje traju godinu i pol do dvije“, rekao je Orban.

Pitanje je tko će popustiti u političkoj borbi susjednih zemalja. Mađarski premijer koja želi rusku naftu putem JANAF-a ili hrvatski koji već četiri godine naglašava kako stoji uz Ukrajinu. Pa je tako danas donio i odluku da hrvatski paraolimpijci neće sudjelovati na otvorenju igara u Italiji, jer je Rusiji i Bjelorusiji dozvoljen nastup po državnim obilježjima.