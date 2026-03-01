Dok jedni slave kraj režima, drugi žale za ajatolahom: 'Spalili su srce iranskog naroda'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Ubijen je Ali Hamenei - vrhovni iranski vođa. Sjedinjene Američke Države i Izrael likvidirali su ga jučer u državnoj rezidenciji tijekom jutarnjeg sastanka. Smaknuli su i 40-ak drugih visokih dužnosnika - među njima i bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada. Iranci su najavili najjaču odmazdu dosad i nastavili s napadima. U Iranu se broje mrtvi civili - njihovi mediji javljaju o najmanje 150 ubijenih u napadu na školu. Više pogledajte u prilogu