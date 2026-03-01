FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAPRIJETILI ODMAZDOM /

Dok jedni slave kraj režima, drugi žale za ajatolahom: 'Spalili su srce iranskog naroda'

Ubijen je Ali Hamenei - vrhovni iranski vođa. Sjedinjene Američke Države i Izrael likvidirali su ga jučer u državnoj rezidenciji tijekom jutarnjeg sastanka. Smaknuli su i 40-ak drugih visokih dužnosnika - među njima i bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada. Iranci su najavili najjaču odmazdu dosad i nastavili s napadima. U Iranu se broje mrtvi civili - njihovi mediji javljaju o najmanje 150 ubijenih u napadu na školu. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.3.2026.
19:36
Ana Trcol
IranSjedinjene Američke DržaveIzraelAli Hamenei
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx