Šprajc: 'Milanović više ne može Plenkija zvati jazavac. Jazavac je sada Jaroslav Mudri'

BASNA O JAZAVCU JAROSLAVU /

A da ne pričamo o časti koja je u Ukrajini ukazana Andreju Plenkoviću. "Predsjednik Zelenski tijekom sastanka hrvatskom je premijeru dodijelio odličje kneza Jaroslava Mudrog prvog stupnja koje se dodjeljuje za izniman doprinos ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu".

E vidite, Milanović nakon ovog više ne može Plenkija nazivati jazavac. Jazavac je od sad Jaroslav. I to Jaroslav Mudri. Pa šta na sve to kaže Jaroslav.

"Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Prema tome - predsjednik nema ovlasti da Vladi govori gdje će ministri ili predsjednik vlade ići. Niti smo mi njega pitali koje zemlje posjećuje u zadnje vrijeme".

U zadnje vrijeme Predsjednik je jedino posjetio Gruziju i premda mu iz Vlade prebacuju da je time dao podršku proruskom bloku koji okuplja Vladimir Putin, vjerojatno je riječ o korištenju vinske omotnice. Predsjednik je na Pantovčaku zabrinuto pijuckao i gledao u omotnicu na boci pa mu je sinulo kod koga bi mogao u goste.

Gruzija je, naime, pradomovina vina u kojoj se vinarstvom bave već 8000 godina. Najpoznatija njihova sorta je Saperavi, jedna od rijetkih sorti čije grožđe ima i crvenu kožicu i crveno meso.

Premda je Milanoviću kao ljubitelju bijelih vina vjerojatno za nepce najviše zapeo Rkatsiteli, sorta od koje se rade lagana i svježa vina ali odležavanjem u golemim glinenim amforama, tzv kverijama, postaju izuzetno cijenjena amber, narančasta vina koja daju kompleksne note meda, sušenih marelica i orašastih plodova.

Evo vidite kako smo iz jednog naizgled bezveznog predsjednikovog posjeta puno naučili o Gruziji. Dok recimo o Njemačkoj i Izraelu nemaš šta više naučiti. Jedni rade mitraljeze i mandarine, drugi tenkove i kobasice. I jedni i drugi povremeno, neki genocid.

I pri tome su gostoljubivi Gruzijci predsjedniku vjerojatno poklonili karton vina, ako ne i cijeli gepek, što je sasvim sigurno bolji deal nego da ti za par milijardi eura daju plaketu i nazovu te Jaroslav.

Ali ako ništa drugo, premijer se konačno krstio, pa Jaroslav sad s punim pravom može sjedit u prvom redu do oltara.