Aparat od 9 milijuna? Ne, hvala. Radije ćemo platiti 20 – svake godine

MATEMATIKA HRVATSKOG ZDRAVSTVA /

U međuvremenu dobili smo i novog ministra rada i socijalne skrbi. Umjesto sitno mljevenog Marina Piletića to je dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić. Upućeni kažu da je Ružić vrsni kardiolog, dakle, trebat će nam pa ga nećemo puno derati, ali Miletova žena nema srčanih problema pa ga je podsjetila na nalaz državne revizije prema kojemu Ružić za nekih 5000 kuna mjesečno prostor bolnice iznajmljuje tvrtki Medikol koja je i inače poznata po izuzetno uspješnom modelu javno privatnog partnerstva. Novci javni, zarada njihova.

Naime, Medikol svake godine HZZO-u naplati 20 milijuna eura za dijagnostičke preglede na njihovim PET/CT aparatima jer se državnim bolnicama tobože ne isplati da same kupe i održavaju takve aparate ili ih kao u slučaju riječkog KBC-a tobože nemaju gdje parkirati. Inače Hrvatskoj trebaju još tri takva aparata čija bi nabava stajala 9 milijuna eura. Ali eto netko je izračunao da je jeftinije godišnje za njih plaćati najam od 20 milijuna eura nego ih kupiti za 9 milijuna eura. Osim toga, kako u odgovoru gđi Kekin reče novi ministar socijalne skrbi, u KBC-u Rijeka za takav aparat nema mjesta a onda je i objasnio zašto.