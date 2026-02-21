Trump ne priznaje poraz, 'u igri' je 175 milijardi dolara: Čeka li nas globalni trgovinski šok?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Donald Trump doživio je udarac nakon što je Vrhovni sud SAD-a proglasio dio njegovih carina nezakonitim. Odluka je potaknula američke uvoznike da traže povrat oko 175 milijardi dolara, uključujući kamate.

Trump je odmah najavio nove globalne carine, prvo 10%, a zatim povećao na maksimum od 15% prema zakonu o trgovini, što izaziva zabrinutost među tvrtkama i investitorima.

Senator Chuck Schumer upozorio je da carine opterećuju američke obitelji, dok Trump tvrdi da su ključni alat za zaštitu domaće proizvodnje i povećanje prihoda.

Međunarodna reakcija je brzo stigla. Emmanuel Macron poručuje da Francuska želi nastaviti izvoziti poljoprivredne i luksuzne proizvode u SAD, dok profesor Henry Gao ističe da azijske zemlje zasad neće pregovarati o novim sporazumima.

Presuda se odnosi samo na carine uvedene s izvanrednim ovlastima. Ostale carine, uključujući na čelik i aluminij te trgovinski spor s Kinom, ostaju na snazi. Trump će krajem ožujka posjetiti Kinu radi razgovora o trgovinskim pitanjima dviju najvećih ekonomija svijeta. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.