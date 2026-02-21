Sindikati oštro nakon što su odbili ponudu Vlade: 'Ako je ovo budućnost pregovaranja, ne piše nam se dobro'

NEZADOVOLJNI /

Svih 11 sindikata javnih službi odbilo je ponudu Vlade o rastu osnovice plaća. Rezultat je ovo ankete provedene nakon što je Vlada donijela odluku o rastu plaća u javnim i državnim službama za 1 posto na godišnjoj razini ove godine, iako će rast svih drugih plaća biti 6 posto uz inflaciju veću od 3 posto.

"U svim sindikatima, 98-99% članova anketiranih je reklo ne. Reklo je ne ovakvom načinu pregovaranja, reklo je ne takvom postupanju Vlade RH gdje se socijalni dijalog stavlja potpuno sa strane, i ako je ovo budućnost socijalnog pregovaranja onda nam se ne piše dobro", rekao je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Više pogledajte u prilogu.