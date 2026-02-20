Glavina otkrio što čeka Hrvatsku, ali i što će biti najveći izazovi: 'To nam je jako bitno'

Cijena je motiv za odabir destinacije - jasna je poruka ministra turizma. Evo što je još o nadolazećoj sezoni za RTL Danas rekao Tonči Glavina s kojim je razgovarao naš reporter Rade Županović.

Sezona je pred vratima, bliži se rani Uskrs - svečano otvaranje turističke sezone - vi ste obišli nekoliko sajmova, kako turističko tržište diše, što možemo očekivati od ove sezone?

Mislim da su naša očekivanja većinom otprilike na razini destinacija u Europi. Možda po ovim recentnijim sastancima sa turoperatorima mogu reći da su očekivanja kako kod koga, ali od nekakvih -2 do 2 ili 3 posto, takva su okvirna očekivanja. Ja vjerujem da ćemo mi dijeliti sudbinu većine naših europskih konkurentskih destinacija, ali isključivo ukoliko napravimo potreban iskorak što se tiče cijena odnosno, odnosa cijene i kvalitete. Naime, više nego ikad ove godine to je isključivo motivirajući faktor za odabir destinacije. Dakle, gosti biraju destinaciju doslovno u posljednjoj sekundi, a istodobno biraju ovisno o cijenama i naravno, onda po cijenama u destinaciji. Prema tome, svima onima koji su eventualno dizali cijene ili koji zadržavaju iste cijene - svakako moraju raditi da podignu kvalitetu da isprate te cijene.

Balans kvalitete života i turizma

Sad, s druge strane, mali iznajmljivači kažu 'imamo dosta administrativnih nameta, poreznih nameta, morali smo korigirati cijene'. Kako im Vi kao ministar odgovarate?

Što se tiče administrativnih nameta, mislim da ih je apsolutno nikad manje jer se kompletan proces digitalizirao. Mi smo cijeli niz novina uveli kroz digitalizaciju sustava, kroz novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i ovaj dio obveza što se tiče registracijskog broja - sve ide isključivo digitalno. Ponudili smo e-visitor aplikaciju kojom iznajmljivači mogu automatski skenirati dokument, bilo da je putovnica ili osobna iskaznica, koji se automatski ubacuje u sustav - to je sve u potpunosti besplatno za naše iznajmljivače tako da, administrativno nikad lakše.

Jesmo, korigirali smo poreze, korigirali smo opterećenje, znate da smo to radili s namjerom da zaustavimo ovo nekontrolirano bujanje novih kapaciteta i s time smo postigli nekoliko ključnih ciljeva: prvo, ovi koji se turizmom bave danas su prošle godine po prvi put nakon 2018. radili bolje, popunjenost je bila bolja. Istodobno, možemo biti zadovoljni zato što smo stvorili uvjete u kojima puno više naših građana ima dostupnost dugoročnog najma - ugovori o dugoročnom najmu su prošle godine narasli 14 posto i jedan dobar dio je prešao iz kratkoročnog najma u dugoročni najam. Sve to nam čini jedan dobar balans kvalitete života i turizma, a to nam je jako potrebno.

Najveći izazovi

Hoćemo li biti u plusu u odnosu na prošlu godinu ili nećemo? Rekli smo, više ne brojimo dolaske, noćenja, ono što je bitno je da damo kvalitetu. Za kraj, što poručujete našim iznajmljivačima, što bi mogao biti od svega ovoga što ste nabrojali najveći izazov u sezoni koja je ispred nas?

Najveći izazov će biti zadržati konkurentnost, dakle predstaviti Hrvatsku kao zemlju koja nudi dobar omjer cijene i kvalitete. Mislim da bi mi, ja bih bio izrazito sretan i zadovoljan što se tiče samih brojki dolazaka i noćenja kada bismo ponovili brojke od prošle godine, ali svakako tražimo da imamo povećanje prihoda - to nam je jako bitno - i da stvaramo tu novu dodanu vrijednost. Jako mi je bitno da zadržimo strukturu gostiju u ljetnim mjesecima otprilike kakva je i bila, a da jačamo pred i post sezonu što smo napravili prošle godine. To će biti jako dobro, ako to ponovimo.