Formula 1 otkazala utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji

Svijet Formule 1 suočio se s neizbježnom odlukom. Zbog eskalacije rata na Bliskom istoku, vodstvo natjecanja službeno je otkazalo Veliku nagradu Bahreina i Veliku nagradu Saudijske Arabije, koje su se trebale održati u travnju. Odluka, donesena uoči Velike nagrade Kine, ostavlja veliku prazninu u kalendaru.

Sigurnost kao neupitan prioritet

Glavni razlog za ovu drastičnu mjeru jest sigurnost sudionika. Nakon američkih i izraelskih napada na Iran, uslijedili su iranski protuudari projektilima na nekoliko zaljevskih zemalja. Znak upozorenja stigao je već otkazivanjem Pirellijevog testiranja guma nakon što je projektil pogodio cilj blizu staze. Staza Sakhir u Bahreinu nalazi se u neposrednoj blizini američke pomorske baze koja je bila meta napada.

Iako su saudijski organizatori inzistirali na održavanju svoje utrke, Formula 1 nije željela riskirati ponavljanje scenarija iz 2022. godine. Tada je utrka u Džedi održana unatoč raketnom napadu na obližnje naftno postrojenje, a vozači su tek nakon dugog sastanka nevoljko pristali nastaviti

Logistički pritisak

Odluka je morala biti donesena do sredine ožujka, što je bio krajnji rok za slanje opreme i bolida brodskim putem. Zbog logističke povezanosti, otkazivanje jedne utrke automatski je značilo i otkazivanje druge, a zamjenske utrke nije bilo moguće organizirati u kratkom roku.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



— Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Predsjednik Formule 1 Stefano Domenicali potvrdio je da je odluka, iako teška, bila nužna.

"Iako je ovo bila teška odluka, nažalost, ispravna je u ovoj fazi s obzirom na trenutnu situaciju na Bliskom istoku. Jedva čekamo da se vratimo čim okolnosti to dopuste", izjavio je Domenicali.

Njegov stav podržao je i predsjednik FIA-e, Mohammed Ben Sulayem, koji je naglasio:

"FIA će uvijek staviti sigurnost i dobrobit naše zajednice i kolega na prvo mjesto. Nakon pažljivog razmatranja, donijeli smo ovu odluku čvrsto se držeći te odgovornosti." Iako u kalendaru ostaju utrke u Kataru i Abu Dhabiju, nad kojima stoji sjena neizvjesnosti, za sada se ne smatraju ugroženima.

