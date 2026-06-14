Zadar će biti dom spektakularnog turnira: Dolaze brojni olimpijci i vrsni boksači

Zadar će 21. lipnja 2026. godine ponovno postati središte hrvatskog i regionalnog boksa.

Poznata imena

Na jedinstvenoj lokaciji Foruma ispred crkve sv. Donata održat će se 4. Memorijal Damir Zrilić, međunarodni boksački spektakl koji je tijekom posljednjih godina prerastao u jedan od najvećih i najprepoznatljivijih boksačkih događaja u Hrvatskoj i regiji.

Memorijal nosi ime legendarnog zadarskog trenera Damira Zrilića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom boksu i odgojio brojne generacije sportaša. U njegovu čast Boksački klub Ares organizira manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj vrhunskih boksača, sportskih djelatnika, gostiju i gledatelja iz Hrvatske i inozemstva.

Tijekom prethodnih izdanja Memorijala u Zadru su nastupali neki od najboljih hrvatskih boksača predvođeni Gabrijelom Veočićem i Nikolinom Ćaćić, dok su na turniru sudjelovale reprezentacije Italije, Danske, Švedske, Ukrajine, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Cipra i drugih europskih zemalja. Mnogi od njih bili su osvajači medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

Posebnu težinu događaju daju i velika imena koja su ga posjetila. Kao trener talijanske reprezentacije gostovao je Roberto Cammarelle, olimpijski pobjednik, višestruki svjetski prvak i jedan od najvećih boksača u povijesti olimpijskog boksa. Među gostima bio je i Željko Mavrović, uz brojna poznata imena iz svijeta sporta.

Poseban značaj

Prošlogodišnje izdanje imalo je i humanitarni karakter te je bilo posvećeno pomoći mladom Karlu Magašu. Upravo takve priče potvrđuju kako Memorijal Damir Zrilić odavno nije samo sportski događaj, već manifestacija koja promovira zajedništvo, humanost i pozitivne društvene vrijednosti.

Ovogodišnje izdanje okupit će boksače iz Hrvatske, Mađarske, Ukrajine, Slovenije i Slovačke, a publiku očekuje niz vrhunskih međunarodnih dvoboja. U uvodnom programu nastupit će mlađi uzrasti, kadeti i juniori, dok će glavni večernji program biti rezerviran za seniorske mečeve i najveće zvijezde turnira.

Foto: 4. Memorijal Damir Zrilić

Posebno se ističe nastup Petra Krešimira Kneževića, najboljeg zadarskog boksača, osmerostrukog prvaka Hrvatske i jednog od najuspješnijih hrvatskih reprezentativaca posljednjih godina. Knežević je osvajač brojnih međunarodnih medalja te će pred domaćom publikom odmjeriti snage s ukrajinskim predstavnikom Ilijom Liscukom u jednom od najiščekivanijih mečeva večeri.

Veliku pozornost privlači i nastup Marka Miluna, jednog od najboljih hrvatskih boksača današnjice i člana hrvatske reprezentacije u kraljevskoj superteškoj kategoriji. Milun je osvajač medalje s Europskih igara, višestruki osvajač medalja na međunarodnim turnirima te jedan od najatraktivnijih boksača regije. Ljubitelji boksa moći će uživati i u još jednom dvoboju superteške kategorije, što dodatno potvrđuje kvalitetu ovogodišnjeg programa.

Među najvećim zvijezdama turnira nalazi se i Nikolina Ćaćić, prva olimpijka u povijesti hrvatskog boksa i jedna od najuspješnijih hrvatskih boksačica svih vremena. Nastupit će i hrvatski reprezentativac Petar Leskur kojeg očekuje iznimno zahtjevan dvoboj protiv vrlo kvalitetnog predstavnika Mađarske. Organizatori vjeruju kako će upravo njihov susret biti jedan od najatraktivnijih mečeva večeri zbog izrazito borbenog stila obojice boksača. Posebnu pažnju privlači i meč Ukrajinca Stava Tebenka protiv mađarskog predstavnika. Riječ je o dvoboju dvojice vrhunskih boksača od kojeg se očekuje vrhunski tempo i velika neizvjesnost.

Vrhunska zabava

Na Memorijalu će nastupiti i poznati hrvatski reprezentativci Lovre Čoza, Fabijan Tomkić i Franko Pedišić, kao i brojni drugi istaknuti hrvatski i inozemni boksači, a posebnu pažnju zadarske publike privući će i nastup predstavnice Boksačkog kluba Ares Ivone Galešić, koju očekuje veliki izazov protiv aktualne prvakinje Hrvatske Lucije Strbec.

Očekuje se iznimno kvalitetan i neizvjestan dvoboj koji će zasigurno privući veliku pozornost ljubitelja ženskog boksa.

Na turniru će ukupno nastupiti više od deset boksača iz zadarskih klubova, što dodatno potvrđuje snagu i kvalitetu zadarske boksačke scene. U uvodnom programu nastupit će mlade nade boksa iz Boksačkog kluba Ares, Boksačkog kluba Delta i Boksačkog kluba Rebel, koje će snage odmjeriti s perspektivnim boksačima iz Slovačke. Upravo će ti mladi sportaši otvoriti spektakl i predstaviti budućnost hrvatskog i europskog boksa. Iz Boksačkog kluba Donat nastupiti će četvorica boksača a tu će nastupiti i Franko Pedišić vrhunski mladi boksač, Zadranin i aktualni prvak Hrvatske član zadarskog Bandoga. Njegov meč također će biti jedan od najiščekivanijih.

Foto: 4. Memorijal Damir Zrilić

Na ovogodišnjem Memorijalu nastupit će brojni poznati hrvatski i inozemni boksači, većinom aktualni ili bivši reprezentativci svojih država, višestruki prvaci Hrvatske, osvajači medalja s europskih i međunarodnih natjecanja te sudionici najvećih svjetskih boksačkih smotri. Među sudionicima nalaze se olimpijci, europski medaljaši, državni prvaci i članovi nacionalnih selekcija Hrvatske, Mađarske, Ukrajine, Slovenije i Slovačke.

Organizatori za ovogodišnje izdanje najavljuju vrhunsku produkciju, LED ekrane, posebne efekte, glazbeni i scenski program, nastupe poznatih sportskih gostiju te brojna iznenađenja. Forum ispred crkve sv. Donata ponovno će postati jedinstvena pozornica vrhunskog sporta i jedan od najvećih sportskih događaja ljeta u Hrvatskoj.

Riječi organizatora

Organizatori turnira, Nikola Marketin i Vedran Bajlo, najavljuju dosad najveće izdanje Memorijala Damir Zrilić te ističu kako je cilj ponovno dovesti vrhunski međunarodni boks u samo srce Zadra.

"Iz godine u godinu podižemo ljestvicu organizacije, a ovogodišnje izdanje bit će najveće do sada. Na jednom mjestu okupit ćemo olimpijce, europske medaljaše, višestruke prvake svojih država i reprezentativce iz nekoliko europskih zemalja. Posebno nas veseli što će brojni vrhunski hrvatski boksači nastupiti pred zadarskom publikom na jedinstvenoj pozornici Foruma ispred crkve sv. Donata“, poručuju Marketin i Bajlo.

Dodaju kako Memorijal Damir Zrilić već odavno nije samo boksački turnir, već događaj koji promovira sport, grad Zadar, zajedništvo i pozitivne vrijednosti među djecom i mladima.

"Želimo da Zadar i ove godine bude domaćin jednog od najvećih boksačkih spektakala u Hrvatskoj i regiji. Očekujemo vrhunske mečeve, odličnu atmosferu, bogat popratni program i nekoliko tisuća gledatelja. Vjerujemo da će 4. Memorijal Damir Zrilić biti događaj o kojem će se dugo pričati“, zaključili su organizatori.