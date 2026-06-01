Zadar priprema jedan od najvećih boksačkih spektakala u regij

Zadar će 21. lipnja 2026. godine ponovno postati središte hrvatskog i regionalnog boksa. Na jedinstvenoj lokaciji Foruma, ispred crkve sv. Donata, održat će se 4. Memorijal Damir Zrilić, međunarodni boksački spektakl koji je kroz posljednje godine prerastao u jedan od najvećih i najprepoznatljivijih boksačkih događaja u Hrvatskoj i regiji.

Memorijal nosi ime legendarnog zadarskog trenera Damira Zrilića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom boksu i odgojio brojne generacije sportaša. Upravo u njegovu čast Boksački klub Ares Diabolik iz Zadra već četvrtu godinu zaredom organizira manifestaciju koja okuplja vrhunske boksače, trenere, sportske djelatnike i gledatelje iz Hrvatske i inozemstva.

Tijekom prethodnih izdanja Memorijala u Zadru su nastupali neki od najboljih hrvatskih boksača predvođeni reprezentativcima Gabrijelom Veočićem i Nikolinom Ćaćić. Na turniru su nastupale reprezentacije i boksači iz Italije, Danske, Švedske, Ukrajine, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Cipra i drugih europskih zemalja, među kojima su bili osvajači medalja s europskih i svjetskih prvenstava.

Posebnu težinu događaju daje i činjenica da su mu prisustvovala velika imena svjetskog boksa i sporta. Kao trener talijanske reprezentacije gostovao je legendarni Roberto Cammarelle, jedan od najvećih boksača u povijesti olimpijskog boksa, olimpijski pobjednik i višestruki svjetski prvak. Među uzvanicima i gostima događaja bio je i Željko Mavrović, uz brojne poznate sportaše, trenere i sportske djelatnike iz Hrvatske i inozemstva.

Memorijal Damir Zrilić od samog početka ima i snažnu humanitarnu komponentu. Kroz dosadašnja izdanja organizirane su humanitarne aktivnosti i akcije kojima se nastojalo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, čime je događaj prerastao okvire sportskog natjecanja i postao projekt od šireg društvenog značaja.

Ovogodišnje izdanje održat će se prvog dana ljeta na jednoj od najljepših i najpoznatijih lokacija u Hrvatskoj. Organizatori najavljuju vrhunsku produkciju, LED ekrane, posebne efekte, međunarodne mečeve, atraktivan popratni program te veliki broj gostiju i sportaša iz Hrvatske i inozemstva.

Cilj događaja nije samo promocija boksa, već i promocija grada Zadra, hrvatskog sporta, zdravog načina života te uključivanja djece i mladih u sportske aktivnosti. Očekuje se dolazak brojnih sportskih delegacija, predstavnika institucija, sponzora, partnera i medija.