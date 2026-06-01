Šok na suđenju: Svjedok obrane iznio tvrdnje koje mijenjaju cijeli slučaj

Na nastavku sudskog procesa obrana je kao ključnog svjedoka pozvala Ivicu Vukasa, oca pokojnog Jose, čije se ime ranije spominjalo u kontekstu mogućeg sudjelovanja u događajima. Njegov iskaz otvorio je potpuno novu perspektivu na obiteljske odnose i motive koji stoje iza tragedije.

Ivica je pred sudom opisao dugogodišnje tenzije unutar obitelji Vukas, tvrdeći da je njegov sin bio žrtva šireg sukoba između njega i brata Ante, oca stradalog Petra. Prema njegovim riječima, upravo su obiteljske nesuglasice imale ključan utjecaj na odnose među mlađom generacijom.

"Djeca često nose teret sukoba svojih roditelja", rekao je Ivica, navodeći da je Joso godinama bio izložen pritiscima i nasilju od strane Petra i njegova brata Marka. Dodao je kako se njegov sin kući redovito vraćao povrijeđen i potresen.

Ovakvo svjedočenje promijenilo je dosadašnju percepciju Jose, koji se više ne prikazuje isključivo kao sudionik događaja, već i kao moguća žrtva obiteljskih okolnosti. Ivica je dodatno izazvao reakcije tvrdnjom da je njegov sin u pismu preuzeo krivnju kako bi zaštitio Katarinu.

"Kada je Kate rekla da je sve vidjela i da je šutnjom pokušala zaštititi druge, sve je dobilo smisao. Moj Joso je to učinio iz zaštite", izjavio je.

Njegov iskaz izazvao je burne reakcije u sudnici. Ante Vukas, brat svjedoka, nije skrivao ogorčenje te je u jednom trenutku burno reagirao, optužujući Jose za zločin. Sudac je morao intervenirati kako bi smirio situaciju. Nakon ročišta napetosti su dodatno eskalirale, a verbalni sukob između braće prerastao je u otvorene prijetnje. Atmosfera u sudnici postala je izrazito napeta, dok se obitelj Vukas još dublje podijelila oko interpretacije događaja. Sud tek treba odlučiti koliko će težine dati novim iskazima koji bi mogli značajno utjecati na daljnji tijek procesa.