FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DIVLJE PČELE' /

Šok na suđenju: Svjedok obrane iznio tvrdnje koje mijenjaju cijeli slučaj

Šok na suđenju: Svjedok obrane iznio tvrdnje koje mijenjaju cijeli slučaj
×
Foto: RTL

Ovakvo svjedočenje promijenilo je dosadašnju percepciju Jose, koji se više ne prikazuje isključivo kao sudionik događaja, već i kao moguća žrtva

1.6.2026.
12:04
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Na nastavku sudskog procesa obrana je kao ključnog svjedoka pozvala Ivicu Vukasa, oca pokojnog Jose, čije se ime ranije spominjalo u kontekstu mogućeg sudjelovanja u događajima. Njegov iskaz otvorio je potpuno novu perspektivu na obiteljske odnose i motive koji stoje iza tragedije.

Ivica je pred sudom opisao dugogodišnje tenzije unutar obitelji Vukas, tvrdeći da je njegov sin bio žrtva šireg sukoba između njega i brata Ante, oca stradalog Petra. Prema njegovim riječima, upravo su obiteljske nesuglasice imale ključan utjecaj na odnose među mlađom generacijom.

"Djeca često nose teret sukoba svojih roditelja", rekao je Ivica, navodeći da je Joso godinama bio izložen pritiscima i nasilju od strane Petra i njegova brata Marka. Dodao je kako se njegov sin kući redovito vraćao povrijeđen i potresen.

Ovakvo svjedočenje promijenilo je dosadašnju percepciju Jose, koji se više ne prikazuje isključivo kao sudionik događaja, već i kao moguća žrtva obiteljskih okolnosti. Ivica je dodatno izazvao reakcije tvrdnjom da je njegov sin u pismu preuzeo krivnju kako bi zaštitio Katarinu.

"Kada je Kate rekla da je sve vidjela i da je šutnjom pokušala zaštititi druge, sve je dobilo smisao. Moj Joso je to učinio iz zaštite", izjavio je.

Šok na suđenju: Svjedok obrane iznio tvrdnje koje mijenjaju cijeli slučaj
Foto: RTL

Njegov iskaz izazvao je burne reakcije u sudnici. Ante Vukas, brat svjedoka, nije skrivao ogorčenje te je u jednom trenutku burno reagirao, optužujući Jose za zločin. Sudac je morao intervenirati kako bi smirio situaciju. Nakon ročišta napetosti su dodatno eskalirale, a verbalni sukob između braće prerastao je u otvorene prijetnje. Atmosfera u sudnici postala je izrazito napeta, dok se obitelj Vukas još dublje podijelila oko interpretacije događaja. Sud tek treba odlučiti koliko će težine dati novim iskazima koji bi mogli značajno utjecati na daljnji tijek procesa.

 

Divlje PčeleVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike