Poznati američki par vjenčao se u Istri: Među uzvanicima brojna poznata lica

Rovinj je ovog vikenda postao kulisa još jedne romantične priče iz svijeta reality televizije. Američke zvijezde Blake Horstmann (37) i Giannina Gibelli (33) izrekli su sudbonosno "da" u krugu obitelji i prijatelja, potvrdivši ljubavnu priču koja traje već nekoliko godina.

Blake Horstmann, poznat po sudjelovanju u popularnim emisijama The Bachelorette i Bachelor in Paradise, te Giannina Gibelli, koju je publika upoznala u prvoj sezoni hita Love Is Blind, vjenčali su se u subotu, 20. lipnja, u Rovinju.

Svečanosti su prisustvovali članovi obitelji i bliski prijatelji, među kojima su bila i brojna poznata lica iz svijeta reality televizije. Na popisu uzvanika našli su se Jason Tartick, Astrid Loch, Alexa Lemieux, Colleen Reed i Raven Ross, također poznati sudionici popularnih američkih reality formata.

Slavlje od Venecije do Rovinja

Prije dolaska u Hrvatsku mladenci su nekoliko dana proveli u Veneciji zajedno s najbližima, nakon čega su slavlje nastavili na hrvatskoj obali. Dio proslave održan je i u jednom od poznatih rovinjskih barova, a atmosferu s priprema i vjenčanja Giannina je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Blake je uoči velikog dana od pratitelja tražio bračne savjete, dok nije skrivao oduševljenje svojom budućom suprugom, koju je često nazivao ljubavlju svog života.

Od tajne veze do obiteljskog života

Par je svoju vezu započeo krajem 2021. godine nakon zajedničkog sudjelovanja u reality showu All Star Shore. Iako su glasine o njihovoj romansi počele kružiti već početkom 2022., vezu su isprva držali podalje od očiju javnosti.

Horstmann je kasnije priznao kako je skrivanje veze bilo izazovno, ali i oslobađajuće jer su mogli razvijati odnos bez pritiska javnosti. Kao tajnu uspjeha njihove veze često ističe otvorenu komunikaciju i sposobnost zajedničkog rješavanja problema.

Zaruke u Madridu i dolazak sina

Njihova ljubavna priča dobila je novu dimenziju u studenom 2023. godine kada su objavili da očekuju prvo dijete. Sin Heath rođen je u ožujku 2024., a samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedile su i zaruke.

Blake je Gianninu zaprosio tijekom romantičnog putovanja u Madrid u listopadu 2024. godine. Tada je Giannina emotivno poručila kako je njihova ljubavna priča nadmašila sva njezina očekivanja te da je od prvog susreta znala da je Blake njezina srodna duša.

Hrvatska kao omiljena destinacija

Za Gianninu ovo nije bio prvi posjet Hrvatskoj. Amerikanka venezuelanskih korijena još je 2021. godine ljetovala u Dalmaciji, a sada je upravo Hrvatsku odabrala za jedan od najvažnijih dana u svom životu.

Par danas uspješno gradi karijeru influencera. Zajedno vode podcast He Said, G Said, posvećen ljubavnim odnosima i svakodnevnim životnim temama, dok se Horstmann bavi i DJ-ingom.

Nakon objave fotografija s vjenčanja društvene mreže preplavile su čestitke obožavatelja. S gotovo tri milijuna pratitelja na Instagramu koje zajedno okupljaju, Blake i Giannina mnogima su postali dokaz da se prava ljubav ponekad može pronaći i pred televizijskim kamerama.